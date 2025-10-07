"Транспорт Будущего" вручила 700 подарочных наборов первокурсникам

Компания "Транспорт Будущего" презентовала 700 студенческих наборов первокурсникам десяти колледжей Тольятти. Таким образом предприятие поддерживает профориентацию и развитие кадрового потенциала региона.

Профориентация является ключевой частью работы компании "Транспорт Будущего". Предприятие системно взаимодействует с образовательными учреждениями — школами, ссузами и вузами, чтобы поддерживать постоянный диалог между бизнесом и образованием. Такое сотрудничество включает деловые контакты, проведение дней открытых дверей и профориентационные мероприятия, что повышает шансы молодых специалистов на успешное трудоустройство в компанию.

В рамках этой инициативы для первокурсников десяти колледжей Тольятти, в числе которых индустриально-педагогический, машиностроительный, колледж Волжского университета имени Татищева, социально-экономический, колледж сервисных технологий и предпринимательства и других были подготовлены 700 студенческих наборов. Каждый набор включает обложки на зачетную книжку, студенческий билет, тетрадь А4 и ручку — все необходимое для комфортного начала учебы.

"Отличный подарок нашим первокурсникам, — отмечает заместитель директора индустриально-педагогического колледжа Оксана Полозова. — Благодарим компанию "Транспорт Будущего" за поддержку новоиспеченных студентов, в любом деле важен старт, у нас он получился запоминающимся".

Генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров добавляет: "Транспорт Будущего" — это не только передовые модели дронов, но и целый мир возможностей, где каждый может найти своё место и внести вклад в развитие отрасли. Создавая удобную инфраструктуру для студентов и вдохновляя их достигать высоких результатов, мы уверены, что это поможет им лучше учиться и, возможно, впоследствии присоединиться к нашей команде".