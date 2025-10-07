16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Транспорт Будущего" вручила 700 подарочных наборов первокурсникам Самарский педагог представила регион на всероссийском конкурсе "Мастер года" В Самарском университете им. Королёва создан Клуб экономистов Всероссийская викторина "История будущего" пройдет в Самаре на трех площадках Школа из Отрадного вошла в число лидеров по ведению школьных литературных клубов

Образование Общество

"Транспорт Будущего" вручила 700 подарочных наборов первокурсникам

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Транспорт Будущего" презентовала 700 студенческих наборов первокурсникам десяти колледжей Тольятти. Таким образом предприятие поддерживает профориентацию и развитие кадрового потенциала региона.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Профориентация является ключевой частью работы компании "Транспорт Будущего". Предприятие системно взаимодействует с образовательными учреждениями — школами, ссузами и вузами, чтобы поддерживать постоянный диалог между бизнесом и образованием. Такое сотрудничество включает деловые контакты, проведение дней открытых дверей и профориентационные мероприятия, что повышает шансы молодых специалистов на успешное трудоустройство в компанию.

В рамках этой инициативы для первокурсников десяти колледжей Тольятти, в числе которых индустриально-педагогический, машиностроительный, колледж Волжского университета имени Татищева, социально-экономический, колледж сервисных технологий и предпринимательства и других были подготовлены 700 студенческих наборов. Каждый набор включает обложки на зачетную книжку, студенческий билет, тетрадь А4 и ручку — все необходимое для комфортного начала учебы.

"Отличный подарок нашим первокурсникам, — отмечает заместитель директора индустриально-педагогического колледжа Оксана Полозова. — Благодарим компанию "Транспорт Будущего" за поддержку новоиспеченных студентов, в любом деле важен старт, у нас он получился запоминающимся".

Генеральный директор компании "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров добавляет: "Транспорт Будущего" — это не только передовые модели дронов, но и целый мир возможностей, где каждый может найти своё место и внести вклад в развитие отрасли. Создавая удобную инфраструктуру для студентов и вдохновляя их достигать высоких результатов, мы уверены, что это поможет им лучше учиться и, возможно, впоследствии присоединиться к нашей команде".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2