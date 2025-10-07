В России запустили экспресс-доставку сим-карт

Мобильный оператор в партнёрстве с онлайн-ритейлером запустил бесплатную быструю доставку сим-карт МегаФона: теперь получить их можно будет в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине оператора.

Чтобы получить сим-карту таким быстрым способом, достаточно перейти по всплывающему окну на официальном сайте интернет-магазина оператора и оформить бесплатную доставку, после чего курьеры-партнёры Самоката привезут заказ в срок от 15 минут.

"Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнёром Самокат мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса", — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

"Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать сим-карты через витрины партнёров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от Самоката. Партнёрство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать всё больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнёров", — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса Самоката.

Оператор активно развивает продажи сим-карт с возможностью удалённой активации, этот формат востребован, и в сентябре этого года показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрём 2024-го. Сим-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для её активации необходимо вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать "Активировать сим-карту".