Образование Общество

Образовательный проект "Роснефти" "Парк науки" открывает новые горизонты для школьников и учителей химии

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (дочернее общество НК "Роснефть") провела юбилейный научно-популярный фестиваль "Парк науки". Мероприятие в этом году посетили почти 500 детей и подростков.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Предприятие организует образовательный проект для школьников с 2015 года, за это время его участниками стали более 5 тысяч школьников из Новокуйбышевска и Самары. Фестиваль успешно расширяет границы школьной программы, мотивирует детей и подростков к более глубокому изучению химии, помогает в выборе будущей профессии.

Сегодня "Парк науки" — масштабная образовательная экосистема для раскрытия юных талантов, где каждый ребенок может почувствовать себя первооткрывателем и провести опыты своими руками. Развивая интерес молодежи к точным наукам, Компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны.

В юбилейный год "Роснефть" выводит образовательную миссию фестиваля на новый уровень и объявляет о грантовой программе для учителей химии. Цель проекта — отбор и поддержка лучших методик, направленных на формирование у школьников интереса к химии, увеличение числа школьников, изучающих этот предмет углублённо. Грант будет способствовать повышению мотивации школьных педагогов, которые поддерживают интерес и стремление детей к знаниям.

Лучшие педагогические инициативы, отобранные экспертной комиссией, будут отмечены специальными премиями и апробированы в учебном процессе.

За годы работы фестиваль "Парк науки" превратился из яркого праздника в целостную программу по работе с молодежью: от первых детских опытов на фестивале до поддержки профессионального сообщества, укрепляя цепочку преемственности "Школа — колледж/вуз — предприятие".

