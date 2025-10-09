При поддержке "Самаранефтегаза" реконструирована школа в селе Савруха

В селе Савруха Похвистневского района при поддержке АО "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") проведён капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Софинансирование проекта проводилось в рамках соглашения о сотрудничестве между НК "Роснефть" и правительством Самарской области.

ГБОУ СОШ с. Савруха с 2015 года носит имя Почетного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина и расположена в крупном населенном пункте. Сейчас в обновленном трехэтажном здании учатся 190 школьников с 5 по 11-й классы. Ребята приезжают сюда на учебу со всей округи, но несмотря на такую загруженность, капремонт здесь не проводился с 1968 года.

В рамках реконструкции здания был проведён большой объем работ: демонтаж внутренней отделки, ремонт стен, потолков, полов в коридорах и классах, замена дверей, электрики, сантехники, систем вентиляции и отопления. Также обновился фасад здания, при входной зоне установлен пандус, наружное освещение, видеонаблюдение. Все работы были сделаны в кратчайшие сроки.

Школа в Саврухе — победитель национального проекта "Образование". В педагогическом коллективе 23 человека, из них — учитель русского языка и литературы Мария Ятманкина имеет звание "Заслуженный учитель РФ" и становилась лучшим педагогом Самарской области.

"Я работаю здесь уже более 40 лет. Здание нашей школы видело не одну смену поколений. Администрация школы и педагогический коллектив постоянно заботились о нашем втором доме, но со временем степень износа строения требовала кардинальных перемен. Наконец, это свершилось в 2025 году, за что мы очень признательны всем, кто причастен к проведению капитального ремонта. Большая благодарность "Самаранефтегазу" за то, что предприятие поддерживает важные социальные инициативы. В школе теперь комфортно, светло и уютно, в таких условиях очень приятно учить и учиться", — благодарит педагог.

Стратегия "Роснефть-2030" предусматривает поддержку государственной политики в сфере образования и развития кадрового потенциала страны. Компания реализует проекты по поддержке социальной инфраструктуры, направленные на создание благоприятной среды для образования и воспитания детей.

Эта работа — часть комплексной поддержки "Самаранефтегазом" образовательных учреждений и социальной инфраструктуры Самарской области. В 2025 году также были направлены средства нефтедобытчиков на ремонт и оснащение классов в Алексеевском районе, участие в софинансирование капитальных ремонтов в школах Борского и Шигонского районов, детского сада в Красноармейском районе, а также осуществляется поддержка в строительстве детской школы искусств в Нефтегорском районе, спортивных и игровых уличных площадок в других муниципалитетах региона.

Напомним, что при поддержке нефтедобытчиков в сентябре при самарской школе №29 обустроена площадка для сдачи норм ГТО, которая оснащена необходимым оборудованием — уличными тренажерами для силовых нагрузок, скамейками для измерения гибкости, турниками для подтягивания на высокой и низкой перекладине. Школьники уже оценили этот объект и с удовольствием оттачивают здесь свои спортивные навыки.