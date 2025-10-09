16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке "Самаранефтегаза" реконструирована школа в селе Савруха В Самаре стартовал второй сезон регионального трека Научной премии Сбера Сбер: на "Уроке цифры" школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты Стартовал юбилейный сезон Всероссийского конкурса "Спутник" "Транспорт Будущего" вручил 700 подарочных наборов первокурсникам

Образование Общество

При поддержке "Самаранефтегаза" реконструирована школа в селе Савруха

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В селе Савруха Похвистневского района при поддержке АО "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") проведён капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Софинансирование проекта проводилось в рамках соглашения о сотрудничестве между НК "Роснефть" и правительством Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

ГБОУ СОШ с. Савруха с 2015 года носит имя Почетного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина и расположена в крупном населенном пункте. Сейчас в обновленном трехэтажном здании учатся 190 школьников с 5 по 11-й классы. Ребята приезжают сюда на учебу со всей округи, но несмотря на такую загруженность, капремонт здесь не проводился с 1968 года.

В рамках реконструкции здания был проведён большой объем работ: демонтаж внутренней отделки, ремонт стен, потолков, полов в коридорах и классах, замена дверей, электрики, сантехники, систем вентиляции и отопления. Также обновился фасад здания, при входной зоне установлен пандус, наружное освещение, видеонаблюдение. Все работы были сделаны в кратчайшие сроки.

Школа в Саврухе — победитель национального проекта "Образование". В педагогическом коллективе 23 человека, из них — учитель русского языка и литературы Мария Ятманкина имеет звание "Заслуженный учитель РФ" и становилась лучшим педагогом Самарской области.

"Я работаю здесь уже более 40 лет. Здание нашей школы видело не одну смену поколений. Администрация школы и педагогический коллектив постоянно заботились о нашем втором доме, но со временем степень износа строения требовала кардинальных перемен. Наконец, это свершилось в 2025 году, за что мы очень признательны всем, кто причастен к проведению капитального ремонта. Большая благодарность "Самаранефтегазу" за то, что предприятие поддерживает важные социальные инициативы. В школе теперь комфортно, светло и уютно, в таких условиях очень приятно учить и учиться", — благодарит педагог.

Стратегия "Роснефть-2030" предусматривает поддержку государственной политики в сфере образования и развития кадрового потенциала страны. Компания реализует проекты по поддержке социальной инфраструктуры, направленные на создание благоприятной среды для образования и воспитания детей.

Эта работа — часть комплексной поддержки "Самаранефтегазом" образовательных учреждений и социальной инфраструктуры Самарской области. В 2025 году также были направлены средства нефтедобытчиков на ремонт и оснащение классов в Алексеевском районе, участие в софинансирование капитальных ремонтов в школах Борского и Шигонского районов, детского сада в Красноармейском районе, а также осуществляется поддержка в строительстве детской школы искусств в Нефтегорском районе, спортивных и игровых уличных площадок в других муниципалитетах региона.

Напомним, что при поддержке нефтедобытчиков в сентябре при самарской школе №29 обустроена площадка для сдачи норм ГТО, которая оснащена необходимым оборудованием — уличными тренажерами для силовых нагрузок, скамейками для измерения гибкости, турниками для подтягивания на высокой и низкой перекладине. Школьники уже оценили этот объект и с удовольствием оттачивают здесь свои спортивные навыки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2