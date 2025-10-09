16+
Суды Происшествия

Деньги в фуражке: участкового из Тольятти отправили на семь лет в колонию

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По версии следствия, сотрудник полиции и его напарник потребовали 100 тысяч рублей с представителя фирмы. За деньги они обещали снизить сумму штрафа.

Самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу Андрея Баринова. Мужчина работал участковым в Тольятти с 2022 г. Трудился он в опорном пункте на бульваре Космонавтов. Недавно Баринов занимался материалом проверки по факту незаконного занятия земельного участка автомобилями такси (ст.7.1 КоАП). Причем материал был составлен по жалобе от администрации Тольятти.

Дальше, по версии следствия, Баринов с напарником потребовали с представителя фирмы "Элит" 100 тысяч рублей за то, чтоб минимизировать сумму штрафа (привлечь к ответственности как физлицо). Представитель фирмы пошла к правоохранителям с заявлением о требовании взятки. Далее она записала разговоры с участковыми на диктофон и видеокамеру, а деньги передала в рамках оперативного эксперимента — положила в полицейскую фуражку. Уголовное дело о получении взятки (по ч.5 ст. 290) было возбуждено в отношении Андрея Баринова и Сергея Филатенкова. Но далее дело Филатенкова выделили в отдельное производство.

Баринова же приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч. Его также лишили звания лейтенанта и права временно занимать определенные должности. Баринова заключили под стражу в зале суда — до этого он был под подпиской о невыезде. Облсуд оставил приговор в силе.

