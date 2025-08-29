В Самарской области завершился четвертый сезон "Университетских смен" на базе Университета сервиса

Четвертый год подряд Университет сервиса становится площадкой для федерального проекта "Университетские смены", принимая школьников из новых регионов России.

Летом 2025 года вуз встретил 198 участников — 108 ребят из Донецкой народной республики (ДНР), а также 90 победителей конкурсного отбора "Движения Первых" из 20 регионов страны. Для них была подготовлена туристско-образовательная программа "Тольятти креативный", в ходе которой школьники познакомились с крупнейшим промышленным центром России, посетили ведущие технологические компании, пробовали себя в роли студентов, создавали социальные проекты для развития города, общались с интересными людьми.

Проект "Университетские смены" стартовал в 2022 году по инициативе президента России Владимира Путина, реализуется минобрнауки России, минпросвещения России и Движением Первых. Сегодня в нем участвуют более 90 ведущих вузов страны. Университет сервиса вошел в число первых с самого первого сезона и на протяжении всех лет остается активным организатором программы. За это время участниками "Университетских смен" в ПВГУС стали около 700 школьников. В 2025 году университет организовал три смены и провел десятую юбилейную с момента старта проекта.

"Мы видим, как в таких программах формируются общие ценности, рождаются новые мечты, а главное — у ребят появляется уверенность в собственных силах. Проект важен для школьников в плане профориентации и личного развития. Он имеет особое значение и для принимающей стороны: для университета, региона и города, поскольку позволяет построить важные социальные связи, вовлечь и объединить университетскую и городскую среду для решения задач развития. Для нас особенно важно, чтобы каждый школьник почувствовал себя частью большой университетской семьи, для этого работает большая команда организаторов, педагогов и вожатых", — отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

Туристско-образовательная программа "Тольятти креативный" для участников университетских смен объединила знакомство с регионом, насыщенную культурную жизнь и серьезную проектную работу. Наставниками и руководителями профориентационных мастер-классов для участников стали кураторы из числа преподавателей и сотрудников университета, а поддержку и заряд энергии ребята получали от вожатых — студентов ПВГУС, которые стали для них старшими товарищами и проводниками в атмосферу университетской жизни.

Смены 2025 года реализовывались при активной поддержке правительства Самарской области, министерства туризма Самарской области, министерства науки и высшего образования Самарской области, администрации и думы Тольятти.