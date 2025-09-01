16+
Образование Общество

Участники из Самарской области стали победителями и призерами чемпионата "Профессионалы"

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Калуге завершились соревнования чемпионата "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленного блока. Организатором мероприятия выступило Минпросвещения РФ при поддержке правительства РФ, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.

Фото: министерство образования СО

"Президент поставил задачу - обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, - это действительно локомотив экономики России", - отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется особое внимание. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

По итогам состязаний участники от Самарской области получили медали:

Ангелина Мартынова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция "Технологии моды" - золото в индивидуальном и международном зачетах, серебро - в командном. Эксперт-наставник - Галина Бузлова.

Александр Пляшешников (Поволжский государственный колледж), компетенция "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" - золото в командном зачете. Эксперт-наставник - Владислав Ромаданов.

Виктория Боярова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция "Промышленный дизайн" - серебро в командном зачете. Эксперт-наставник - Альбина Габбасова.

В 2025 г. финал чемпионата "Профессионалы" по различным блокам компетенций проводится в трех городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ.

В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. По итогам первого финала в Нижнем Новгороде Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, а также в десятку лидеров по количеству медалей.

