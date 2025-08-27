Исследование Фоксфорда: только половина учителей использует ИИ в работе

Согласно результатам опроса онлайн-школы "Фоксфорд", меньше четверти учителей по всей стране осведомлены о возможностях искусственного интеллекта в педагогической практике. Из 50% учителей, которые применяют ИИ, лишь 12% делают это на регулярной основе. При этом преподаватели, которые уже используют технологии, в полтора раза реже оценивают свою нагрузку как "очень высокую" в сравнении с теми, кто их не применяет.

Один из способов знакомства с искусственным интеллектом и его возможностями — посещение отраслевых конференций. Так, 25 сентября состоится третья всероссийская конференция для педагогов от онлайн-школы "Фоксфорд". Эфир будет бесплатным для всех участников. Эксперты расскажут, как современные технологии помогают педагогам ускорять и упрощать решение рабочих задач, взаимодействовать с учениками и создавать материалы для уроков.

Педагоги Фоксфорда уже используют нейросети для создания учебного контента, интерактивных заданий и тестов. Это экономит время и даёт возможность сосредоточиться на индивидуальной работе с учениками.

"Важно, чтобы технологии помогали, а не заменяли живое общение. Мы покажем, как встроить ИИ в образовательный процесс так, чтобы учителя выигрывали время, а ученики улучшали успеваемость", — отмечает Елизавета Куренщикова, руководитель направления по работе с учителями Фоксфорда.

Программа конференции включает в себя два блока: "ИИ в образовательной экосистеме: стратегии интеграции" и "Инструменты будущего: от теории к практике". Слушатели узнают о цифровой безопасности, познакомятся с реальными примерами внедрения технологий в школах, решат практические задачи.

Все участники получат сертификат, методические материалы и бесплатный демодоступ к одному из курсов по ИИ от Фоксфорда. А за регистрацию до 1 сентября — методическое пособие "Учим детей будущего: реальные советы и приёмы от преподавателей Фоксфорда" в подарок.

Ссылка для регистрации