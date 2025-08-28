16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
3 схемы телефонного и онлайн-мошенничества, популярные перед 1 сентября Самарский робот-окунь получил зоркие глаза и стал более скрытным Волонтеры "Самаранефтегаза" помогли детям собраться к школе Успехи школьников Самарской области отмечены на совещании Владимира Путина с членами правительства Исследование Фоксфорда: только половина учителей использует ИИ в работе

Образование Общество

Самарский робот-окунь получил зоркие глаза и стал более скрытным

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инженеры Самарского университета им. Королёва модернизировали бионического подводного робота. Аппарат, имитирующий настоящую рыбу, стал умнее, зорче и получил увеличенный радиус действия для более эффективного мониторинга под водой и на поверхности.

Фото: предоставлено Самарским университетом

В отличие от первого варианта, изготовленного в 2023 году, новая версия получит улучшенную систему управления, более качественную видеокамеру и мощный радиопередатчик. Это примерно вдвое увеличит радиус действия и улучшит возможности подводного и надводного мониторинга. При этом внешне робот длиной почти 1 метр сохранит вид морского окуня, движущегося в воде с помощью хвостового плавника.

"Самая первая версия нашего беспилотника, который мы изготовили и испытали два года назад, по сути, являлась демонстратором технологии, прототипом, показавшим на практике возможности подводного робота с плавниковым движителем, работающим как хвостовой плавник у настоящей, живой рыбы. Сейчас мы изготавливаем, можно сказать, опытный образец беспилотника "Окунь". Прототип уже был оснащен соответствующей электронной начинкой с видеокамерой, микропроцессором, системой технического зрения и приемопередатчиком, но в новой версии мы значительно меняем электронику, например, ставим более мощную систему радиоуправления и связи и более продвинутую и качественную видеокамеру. Дальность управления аппаратом значительно вырастет", — рассказал один из разработчиков "Окуня" Владимир Илюхин, директор Научно-образовательного центра робототехники и мехатроники Самарского университета им. Королёва.

В модернизированной версии также улучшена система управления дифферентом для быстрого всплытия и погружения. Это позволяет оперативно менять ракурс съемки с надводного на подводный. Изображение с новой камеры будет передаваться оператору в режиме потокового видео через отдельный мощный передатчик.

"Сейчас идет монтаж электронной начинки беспилотника, важная задача — добиться полной герметизации аппарата. Планируем провести испытания модернизированной версии в этом году — сначала в бассейне, затем на одном из водоемов в Самаре", — отметил Владимир Илюхин.

"Окунь" относится к классу автономных необитаемых подводных аппаратов бионического типа, рассчитан на работу на глубине до пяти метров. Его корпус длиной 85 см напечатан на 3D-принтере из пластика, а гибкий хвостовой плавник сделан из полиуретана. Движение обеспечивается сервоприводом и двумя искусственными "сухожилиями" из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Питание осуществляется от литиевых батарей.

Такая конструкция обеспечивает высокие гидродинамические характеристики: скорость, маневренность и ускорение. Аппарату требуется меньше энергии для движения, а его рыбообразная форма делает его менее заметным в воде по сравнению с традиционными дронами.

Благодаря алгоритмам с использованием искусственного интеллекта и нейросетевым методам самообучения, "Окунь" способен самостоятельно ориентироваться под водой и различать заданные цели. В перспективе он сможет выполнять задачи по экологическому мониторингу, патрулированию акваторий и помощи в поисково-спасательных работах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31