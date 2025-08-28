Самарский робот-окунь получил зоркие глаза и стал более скрытным

Инженеры Самарского университета им. Королёва модернизировали бионического подводного робота. Аппарат, имитирующий настоящую рыбу, стал умнее, зорче и получил увеличенный радиус действия для более эффективного мониторинга под водой и на поверхности.

В отличие от первого варианта, изготовленного в 2023 году, новая версия получит улучшенную систему управления, более качественную видеокамеру и мощный радиопередатчик. Это примерно вдвое увеличит радиус действия и улучшит возможности подводного и надводного мониторинга. При этом внешне робот длиной почти 1 метр сохранит вид морского окуня, движущегося в воде с помощью хвостового плавника.

"Самая первая версия нашего беспилотника, который мы изготовили и испытали два года назад, по сути, являлась демонстратором технологии, прототипом, показавшим на практике возможности подводного робота с плавниковым движителем, работающим как хвостовой плавник у настоящей, живой рыбы. Сейчас мы изготавливаем, можно сказать, опытный образец беспилотника "Окунь". Прототип уже был оснащен соответствующей электронной начинкой с видеокамерой, микропроцессором, системой технического зрения и приемопередатчиком, но в новой версии мы значительно меняем электронику, например, ставим более мощную систему радиоуправления и связи и более продвинутую и качественную видеокамеру. Дальность управления аппаратом значительно вырастет", — рассказал один из разработчиков "Окуня" Владимир Илюхин, директор Научно-образовательного центра робототехники и мехатроники Самарского университета им. Королёва.

В модернизированной версии также улучшена система управления дифферентом для быстрого всплытия и погружения. Это позволяет оперативно менять ракурс съемки с надводного на подводный. Изображение с новой камеры будет передаваться оператору в режиме потокового видео через отдельный мощный передатчик.

"Сейчас идет монтаж электронной начинки беспилотника, важная задача — добиться полной герметизации аппарата. Планируем провести испытания модернизированной версии в этом году — сначала в бассейне, затем на одном из водоемов в Самаре", — отметил Владимир Илюхин.

"Окунь" относится к классу автономных необитаемых подводных аппаратов бионического типа, рассчитан на работу на глубине до пяти метров. Его корпус длиной 85 см напечатан на 3D-принтере из пластика, а гибкий хвостовой плавник сделан из полиуретана. Движение обеспечивается сервоприводом и двумя искусственными "сухожилиями" из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Питание осуществляется от литиевых батарей.

Такая конструкция обеспечивает высокие гидродинамические характеристики: скорость, маневренность и ускорение. Аппарату требуется меньше энергии для движения, а его рыбообразная форма делает его менее заметным в воде по сравнению с традиционными дронами.

Благодаря алгоритмам с использованием искусственного интеллекта и нейросетевым методам самообучения, "Окунь" способен самостоятельно ориентироваться под водой и различать заданные цели. В перспективе он сможет выполнять задачи по экологическому мониторингу, патрулированию акваторий и помощи в поисково-спасательных работах.