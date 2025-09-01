16+
Образование Общество

"Тольяттиазот" поздравил школьников и студентов Тольятти с Днем знаний

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В День знаний "Тольяттиазот" традиционно поздравил учеников школ, а также студентов сузов и вузов города с началом нового учебного года. В младшие классы пяти образовательных учреждений Компания передала "ТОАЗбуки" — развивающие пособия, популяризирующие химию.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В 2025 году за парты сели 130 учеников инженерно-технических классов (ИТК), действующих при поддержке ТОАЗа в Автозаводском и Комсомольском районах города, а также поселке Поволжский. ИТК открыты и на протяжении нескольких лет успешно функционируют в гимназии № 35, школах № 25 и 41, кадетской школе № 55 и лицее № 60.

Выпускники профильных классов стабильно показывают высокие результаты при сдаче единого государственного экзамена, а 75% из них выбрали инженерно-технические специальности при поступлении в вузы.

Ключевыми партнерами Компании являются такие учебные заведения, как Тольяттинский химико-технологический колледж и Тольяттинский государственный университет, студентов которых также поздравили с Днем знаний.

За последние три года договоры целевого обучения с "Тольяттиазотом" заключили 115 первокурсников сузов и вузов. Практику под руководством наставников на предприятии прошли более 400 человек, а в программе "Стажировка" приняли участие 114 студентов: 50% из них были сразу трудоустроены в ТОАЗ.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" находится в постоянном и тесном взаимодействии с образовательными учреждениями города и региона. Основа комплексной программы по привлечению кадров, действующей в Компании, заключается в системе непрерывного обучения и сопровождения перспективной молодежи от школьной скамьи до момента их трудоустройства. Мы поздравляем всех учеников с Днем знаний и ждем после окончания учебных заведений в нашу Компанию, где готовы обеспечить не только высокую заработную плату и социальные гарантии, но и широкие возможности активно и разнообразно проводить свободное время в коллективе, заниматься спортом, развивать творческие таланты и совершенствовать профессиональные навыки.

