Самарскую школу №110 отремонтируют по решению губернатора Вячеслава Федорищева

В понедельник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил торжественную линейку в самарской школе №110. Глава региона поздравил ребят с новым учебным годом, а также сообщил о решении отремонтировать старое здание учебного заведения.

Вячеслав Федорищев, поздравляя школьников с 1 сентября, обратился к их родителям и близким.

"Бабушки и дедушки, которые привели сюда внуков, дорогие наши, самые старшие и опытные! Спасибо вам большое за то, что вы нас с детства воспитываете. Вспоминаю свое 1 сентября: меня тоже в первый класс привели две бабушки, мама и тетя. И для меня это было так важно, что я, идя в непонятный большой мир, шел со своими родными, которых очень люблю, - сказал губернатор Самарской области. - У родителей первоклассников наверняка тоже внутри трепет. Всем вам огромное спасибо за то, что вы детям прививаете все то самое доброе, что можно в семье привить: любовь, доброту и, конечно, стремление к знаниям".

Сегодня в Самарской области в первый класс пошли более чем 34 тыс. детей. Глава региона пожелал ребятам успехов в начале важного жизненного пути.

"Дорогие первоклассники, вы - наше замечательное будущее. Придя в первый класс, и в дальнейшем дружите, живите, очень внимательно слушайте родителей и преподавателей, - отметил Вячеслав Федорищев. - Главное - не бойтесь ничего. Перед вами весь мир, такой огромный и красивый. Мы с вами живем в самой великой, в самой красивой, в самой сильной стране, в самом замечательном регионе и в самом замечательном городе. У вас все впереди!"

Вячеслав Федорищев также обратился к школьникам, которым в этом году предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Особую благодарность губернатор выразил преподавателям, в том числе школы №110. "В этой школе очень сильные учителя. Здесь атмосфера доброты и учебы", - отметил руководитель Самарской области.

Глава региона сообщил, что решено в следующем году провести ремонт школы №110. Здание построено в 1949 г. и с тех пор по существу не обновлялось. Модернизация требуется уже ни один десяток лет. Благодаря решению губернатора Вячеслава Федорищева современные условия для учебы будут у более чем 800 ребят и их педагогов.

"Перед торжественной линейкой я вместе с директором посмотрел школу. Очень уютно и с большой заботой здесь все устроено. Но ремонт требуется, - сказал Вячеслав Федорищев. - Его нужно было сделать давно, но не делали. А мы школу отремонтируем. Подойдем к вопросу комплексно. Приведем в порядок здание и все, что вокруг: территорию, спортивные и детские площадки".

Вячеслав Федорищев отметил, что 1 сентября - это еще один повод проявить внимание и заботу к своим учителям.

"Кто постарше, не забудьте позвонить своим учителям, которые с вами были в школе и в университете. Такой звонок никогда не будет лишним. Даже если вы часто с ними общаетесь, в этот день нужно их поздравить. Ребята, я всех поздравляю с замечательным, светлым, добрым праздником - Днем знаний!" - обратился к участникам торжественной линейки губернатор.

Торжественную линейку в школе №110 также посетил депутат Государственной думы Леонид Симановский.

1 сентября школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днем знаний поздравил президент России Владимир Путин. "Мы будем делать все, чтобы у вас - у всех российских детей, у молодого поколения - были лучшие условия для освоения современных знаний, для дополнительных занятий, творчества, спорта и полезного досуга, - говорится в обращении главы государства. - Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество".