В Самарской области стартовал конкурс "Студент года 2025"

В четверг, 28 августа, в Самарской области стартовал прием заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования "Студент года 2025", который является региональным этапом Российской национальной премии "Студент года". Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября на сайте studentgoda63.ru.

Одним из важных нововведений конкурса в 2025 г. проведение в его рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Это возможность для участников представить свой социальный проект, защитить его перед экспертами и получить до 1 млн руб. на реализацию. Кроме того, подтвержденная грантовая заявка даст участнику дополнительно 10 баллов к итоговой оценке в заявочной кампании, а также дополнительные пять баллов на очном этапе "Студента года". Прием заявок проходит на сайте ФГАИС "Молодежь России".

"Конкурс "Студент года" — это не просто традиция, а живая история успехов нашей талантливой молодежи. За годы проведения его участниками стали более 7 тыс. студентов, и каждый оставил свой яркий след в истории региона. В 2025 году мы делаем важный шаг, интегрируя его с Росмолодежь.Гранты. Это возможность не только представить идею, но и получить реальную поддержку до 1 млн рублей на ее воплощение. Наша задача — чтобы лучшие студенческие инициативы находили практическое применение и меняли жизнь в Самарской области к лучшему", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Участниками конкурса "Студент года" могут стать студенты всех специальностей, обучающиеся очно в вузах и ссузах и не достигшие 27 лет. Главный критерий отбора конкурсантов — успехи в учебе и портфолио с подтвержденными результатами и значимыми достижениями. В 2025 г. конкурс проходит в 13-й раз под концепцией "Твой след в истории", подчеркивая личный вклад студентов в развитие своей образовательной организации, региона и страны.

Отбор пройдут все поступившие через официальный сайт заявки. По итогам экспертизы 300 лучших участников в 15 номинациях будут приглашены к участию в очном этапе — с защитой перед жюри и презентацией конкурсных заданий.

Очный этап пройдет в Самаре с 8 по 10 октября на площадке Многофункционального молодежного центра Самарской области и в концертном зале ДК "Заря" для творческих номинаций. Защиты в этом сезоне будут открытыми: участники смогут присутствовать в зале и наблюдать за выступлениями друг друга.

В 2025 г. в конкурс "Студент года" добавлена новая номинация "Общественник года". Ее целевой аудиторией являются активисты и представители молодежных и общественных организаций. Полный перечень номинаций конкурса "Студент года 2025":

Общие номинации (для студентов вузов и ссузов, а также студенческих объединений):

• Доброволец года

• Патриот года

• Общественник года

• Добровольческое объединение года

• Патриотическое объединение года

• Студенческое медиа года

Только для студентов образовательных организаций высшего образования:

• Студенческий лидер вуза

• Студенческая творческая личность вуза

• Спортсмен года вуза

• Интеллект года

Только для студентов профессиональных образовательных организаций:

• Студенческий лидер ссуза

• Студенческая творческая личность ссуза

• Спортсмен года ссуза

• Староста года

• Молодой профессионал года.

Главной наградой конкурса станет звание Гран-при. Награда может быть присуждена студенту, победившему в одной из индивидуальных номинаций и набравшему наибольшее количество баллов. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в один из дней с 17 по 19 ноября.

Организаторами конкурса выступают министерство молодежной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики