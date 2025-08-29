СамГМУ начнет производство инновационных гильз для экзопротезов конечностей в рамках сотрудничества с компанией "Ортопедические технологии". Соответствующее соглашение подписали на торжественном открытии новой протезно-ортопедической мастерской компании. Приемные гильзы обеспечивают надежное и комфортное крепление протеза к культе. При этом они значительно быстрее в производстве по сравнению с аналогами.

Соглашение подписали проректор по научной работе СамГМУ, д. м. н. Игорь Давыдкин и директор "Ортопедических технологий" Олег Бессмертный.

Как отметил директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко, университет занимаемся аддитивными технологиями не только в эндопротезировании, но и в экзопротезировании.

"Важно адаптировать приемную гильзу к пациенту в зависимости от роста, веса, заболеваний стоп и других параметров. Обычным способом гильза изготавливается до недели. Мы разработали способ, когда гильзу можно напечатать в течение часа. Именно этот аспект сотрудничества нужно дорабатывать и развивать. В компании "Ортопедические технологии" собраны компетентные люди, они действительно профессионалы, у них очень хорошая площадка, комплексный подход, все на хорошем общероссийском уровне", — говорит Андрей Николаенко.

Выпускать гильзы будут в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на базе собственного Центра серийного производства, где установлено новейшее оборудование.