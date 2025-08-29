Телефон и школа: сочетаем безопасно

Знаете, что общего у школьника и его смартфона? Хорошо, когда оба они готовы к учебному году! Чтобы гаджет не отвлекал от занятий, а стал надежным и полезным товарищем, без некоторых приложений и аксессуаров не обойтись. Каких именно? Расскажем ниже.

Следим за местоположением ребенка

Одна из важнейших функций родительского контроля на смартфоне школьника. Это не конкретное приложение, а скорее комплекс мер, которые помогают взрослым обезопасить гаджет ребенка. Есть насколько видов таких приложений: для смарт-часов, телефонов или же предложения от мобильных операторов. Чтобы следить за местоположением ребенка, можно установить Life360, "Семейный Трекер — GPS локатор", Glympse, Find My Kids или активировать услугу "Геопоиск +" от Т2.

Не пускаем на нежелательные ресурсы

В мире интернета тоже легко потеряться. Или даже прийти туда, куда не следовало — на опасный ресурс. Отслеживать веб-активность ребенка и его поисковые запросы поможет приложение Qustodio Parental Control. Аналогичные функции есть и у Kaspersky SafeKids, Norton Family, Google Family Link. А услуга "Дети онлайн" от Т2 защищает от платных подписок, открывая при этом доступ к безопасному контенту.

Выбираем полезные приложения

Не стоит думать, что игры с телефона ребенка нужно безвозвратно удалить. Лучше найти хорошие альтернативы простым "бродилкам" с учетом интересов ребенка и вектора его обучения. Стоит обратить внимание на веселую энциклопедию Khan Academy Kids, "Рисовалку" для развития мелкой моторики, программу "Математика для детей: цифры, счет, развивающие игры". Нужно что-то посложнее? Попробуйте игры-головоломки по типу "1Line".

Аксессуары тоже в счет

Они помогут дополнительно защитить телефон и предотвратить его потерю. Закаленное стекло убережет дисплей от царапин и трещин при падении, а если для ребенка актуальна проблема грязного экрана — выбирайте вариант пленки или стекла с олеофобным покрытием. Яркий чехол сделает телефон заметнее, если ребенок потеряет его. Кроме того, сейчас в моде длинные шнурки для телефонов, которые можно надевать на шею — с ними гаджет всегда будет рядом и случайно не останется на лавке. А вот наушники ребенку, особенно в младших классах, лучше не покупать — дети часто используют их, когда не следует, например, переходя дорогу.

Лучшая защита — это профилактика

Или предупрежден — значит вооружен! Обсуждайте с ребенком основные правила безопасности в интернете. Объясняйте ему, что в онлайне очень много угроз, и любые ссылки-приглашения должны вызывать подозрение. Научите школьника пользоваться надежным менеджером паролей, не передавать смартфон третьим лицам и не отвечать на вызовы с незнакомых номеров. А еще важно вовремя обновлять ПО устройства, ведь так оно будет лучше защищено от киберугроз.

Удобный и современный смартфон может стать отличным помощником для школьника — важно лишь правильно выбрать устройство и настроить его. Оператор Т2 знает, какой ответственной может быть подготовка к школе, поэтому делает самые важные покупки выгоднее. При оплате 3 или 12 месяцев связи и комплексной защиты получите скидку до 40% на популярнейшие модели смартфонов марок Tecno, Realme, Xiaomi Redmi Note.

Для участия в акции достаточно выбрать смартфон, участвующий в акции. Страховка и sim-карта добавятся автоматически. Останется только забрать комплект в одном из салонов и начать пользоваться новым гаджетом. Подружите ребенка с технологиями и сделайте его образование проще и увлекательнее с Т2!