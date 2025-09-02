В Самарской области стартует образовательный проект "Налоговый класс"

В 2025-2025 учебном году образовательный проект "Налоговый класс" реализуется в шести субъектах РФ: Приморском крае, Новосибирской, Оренбургской, Самарской областях, Донецкой народной республике и Санкт-Петербурге.

В Самарской области налоговые классы будут в четырех школы Самары (№ 6, 16, 41, 81). Главная задача проекта — подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.

Образовательная программа направлена на повышение налоговой грамотности и финансовой безопасности, формирование представления о деятельности налоговых органов, профессиональную ориентацию. Полученные знания помогут подрастающему поколению войти во взрослую жизнь с полным осознанием работы налоговой системы и пригодятся в любой профессии — от предпринимательства до работы на крупных предприятиях.

Проект реализуется при поддержке министерства образования Самарской области и Общественного совета при УФНС России по Самарской области.

Проект предусматривает внеурочные занятия раз в неделю продолжительностью 40 минут. Особенно полезен курс по налоговой грамотности будет ребятам, которые готовятся к ЕГЭ по обществознанию.

"В Самарской области предпрофессиональному образованию уделяется большое внимание. В наших школах действует более 370 классов различных направленностей — курчатовские, медицинские, агротехнологические, инженерные, нефтехимические, психологопедагогические, налоговые, классы туризма и гостеприимства. Из них более 40 открылись с нового учебного года. Работа таких классов направлена на профориентацию школьников, помогает им делать осознанный выбор будущей деятельности. Мы продолжим открывать предпрофессиональные классы в школах региона", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Сегодня налоговая грамотность — это важный навык для каждого, — прокомментировал заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин. — В налоговом классе мы на практике покажем, как устроена налоговая система России, как легально и комфортно вести бизнес, научим пользоваться электронными сервисами ФНС России. Наша цель — чтобы юное поколение граждан России приходило во "взрослую" жизнь, понимая свои права и обязанности, чтобы они видели в налогах основу развития государства и общества".

3 сентября на базе школы № 81 пройдет первое занятие.