Самарская область принимает участие в XII форуме "Технопром-2025"

В среду, 27 августа, в Новосибирске стартовал XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025". Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и собрал ведущих экспертов, ученых и предпринимателей со всего мира.

Тема форума — "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". В рамках мероприятия регионы РФ впервые представляют свои научно-технологические достижения по концепции "Треугольника Лаврентьева", объединяющего образование, науку и производство.

Тема основного пленарного заседания с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко — "Подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства". На мероприятии, посвященном национальной цели "Технологическое лидерство", затронут вопросы совершенствования региональных инструментов поддержки научных и научно-технических программ и проектов. Одним из спикеров на мероприятии выступит Валерия Анисимова, исполнительный директор Фонда поддержки технологического предпринимательства.

В Самарской области реализуется стратегия, направленная на развитие научно-технологического потенциала региона. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что стимулирование инновационной деятельности, поддержка научных исследований и привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли — условия, способствующие устойчивому развитию региона. В рамках приемной кампании 2025 г. в вузах Самарской области выделено более 12 тыс. бюджетных мест, более 50% всех мест были предназначены для инженерных специальностей.

Тема подготовки кадров станет ведущей и в рамках деловой программы форума и будет обсуждаться на панельных дискуссиях "Роль передовых инженерных школ в кадровом обеспечении технологического лидерства" и "Программа "Приоритет": для достижения технологического лидерства страны". Также будет рассмотрен вопрос привлечения грантов Российского научного фонда (РНФ) для поддержки программ научно-технологического развития регионов.

"Самарская область имеет успешный опыт участия в региональных конкурсах РНФ. В ближайшее время будут объявлены региональные конкурсы 2026 года. Для региона важно привлекать различные источники для финансирования перспективных научных проектов", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

На форуме работает масштабная выставка технологических достижений, в экспозиции представлены научные разработки Самарской области. Самарский университет им. Королева представил малоразмерный газотурбинный двигатель, газотурбинную установку малой мощности для нужд распределенной энергетики, учебно-тренировочный комплекс для подготовки специалистов по беспилотной авиации и другие разработки. Директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Иван Зубрилин представил доклад, посвященный актуальным тенденциям в инженерном образовании. Он также рассказал о дополнительном профессиональном образовании и взаимодействии с индустриальными партнерами на примерах реализации реальных производственных проектов.

Тольяттинский госуниверситет представил ультразвуковой прибор для эндопротезирования, созданный специалистами Передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии". Прибор является отечественным аналогом зарубежных устройств и предназначен для разрезания костных тканей, прочистки костных каналов от полимерных цементных смесей и биологических тканей и удаления частей эндопротеза.

"Форум "Технопром" предоставляет ТГУ возможность продемонстрировать вклад вуза в технологическое лидерство России. Наш ультразвуковой прибор для эндопротезирования — это прямой ответ на запрос импортозамещения в такой критически важной области, как медицина. Мы можем показать рынку, что российские ученые способны создавать конкурентоспособные решения", — подчеркнул директор ПИШ "ГибридТех" ТГУ Александр Селиванов.

В Самарской области три университета (Самарский университет им. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы". На софинансирование программ развития трех университетов в 2025 г. предусмотрены средства областного бюджета в размере более 150 млн рублей.