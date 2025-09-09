Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Летом на набережной в Батуми можно было встретить много знакомых. Прямые рейсы из Самары, в отсутствии других ярких предложений, пользовались успехом. Рассказываем через личный опыт, что можно делать в Батуми, где лучше всего отдыхать и куда ехать. Кстати, бархатный сентябрьский сезон больше всего идет Грузии — время инжира, теплого моря и первых золотых листьев.

Грузия, как любимое направление: наши страхи против их гостеприимства

Одно из самых популярных направлений за границу этим летом для самарцев — Батуми в Грузии. Этому способствовали высокие цены на курортах Краснодарского края, удобные прямые рейсы из Самары и долгий курортный сезон, захватывающий и бархатную осень. Это лучший вариант для многих, ведь путешествие по России, например, на Алтай или Камчатку, лучше всего планировать и бронировать заранее, а на Байкале очень короткий туристический сезон. Батуми это одновременно и море, и горы, и любимая грузинская кухня, и возможность общаться на русском языке.

Грузия всегда привлекала туристов из России своей богатой культурой, красивейшей природой, самобытной архитектурой и особым настроением. Долгие годы периода СНГ Грузия была родной страной, но в 2008 г. после военного конфликта отношения были сильно испорчены. Будем честны, что наплыв мигрантов после 2022 г. принес многим грузинам усталость от русских туристов, но в тоже время и адаптировал все основные будничные условия под русский язык, и напомнил, что русские — это соседи, которые всегда будут рядом. Этот контекст очень важен, так как сегодня перед поездкой за границу для каждого из нас встает вопрос насколько там безопасно. Грузия — страна благородных традиций гостеприимства, где хороших людей намного больше чем плохих. По личному опыту, за время путешествия ни в прошлом, ни в этом году ни разу не было какого-то конфликта или брошенного в спину плохого слова. В этой стране пока еще побеждают общечеловеческие принципы добра и память об общей истории.

Светский Тбилиси или уютный Батуми

Грузия кажется бесконечной. Наверняка у каждого найдутся знакомые, которые ездили туда по пять-десять раз и уже планируют следующее путешествие. Каждый регион страны — это свои традиции, пейзажи, кухня и достопримечательности. И, конечно, это особая страна для тех, кто любит горы.

Основные направления в Грузию для самарцев это Тбилиси и Батуми. Тбилиси это красивый город, вдалеке от моря и высоких гор, напоминающий магазин антиквариата, где не всегда понятно, что представляет невыразимую ценность, а что просто ветхое и забытое. Примечательная архитектура, уступающая права времени и природе, когда виноградная лоза уже начала захватывать и понемногу разрушать красоту прошлого. При этом здесь много современных проектов из стекла и стали, появившихся в первой декаде 2000-х. Многие проекты заброшены и уже представляют памятники неслучившемуся будущему. Возможно, красота Тбилиси и рождается в этом противостоянии уютного прошлого и пугающего настоящего. Здесь нужно гулять по городу, заходить в подъезды, оформленные с аристократической роскошью, пробовать различные вина, чье разнообразие не уступает благородным европейским традициям, торговаться на антикварном рынке и путешествовать — по Военно-Грузинской дороге, в Казбеги, в Кахетию, в Боржоми, в Вардзию. Все это не только про конечную цель поездки, но и про красоту дороги, когда туда добираешься.

Грузинский Дубай, но пока еще Батуми

В этом году отдельно хочется рассказать про Батуми. Это уже далеко не провинциальный грузинский городок, а современный курорт на побережье с амбициями Дубая. Лететь из Самары туда около четырех часов. Сразу из окна самолета открывается вид на длинную приморскую линию и множество высоток, переливающихся разноцветными огнями. Кто-то подумает о Лас-Вегасе и не зря, ведь здесь очень много легальных пафосных и не очень казино.

В Батуми не любят усложнять, поэтому в аэропорту, когда вы выйдете из самолета, вас будет ждать не автобус, а работник таможни, который махнет вам в сторону паспортного контроля. В аэропорту нужно поменять деньги, так как в Грузии можно расплачиваться только местной валютой — лари (рубли меняют везде, курс в этом году приятный). Зато такси легко вызвать через приложение Яндекс, которое здесь всегда доступно. Тем более, как и, наверное, везде в мире, Яндекс такси здесь дешевле и лучше, чем в Самаре.

Большинство самостоятельных туристов снимают апартаменты в огромном жилом комплексе-стекляшке Орби — здесь самый центр набережной, поющие фонтаны под окном, невысокие цены и красивые закаты. Но здесь же вечный шум от стройки, толпы туристов, много мусора, и лифт, который, как говорят, надо ждать 20-40 минут. Другой вариант — поселиться в старом городе, здесь уютные европейские улочки, все самые важные достопримечательности и настроение старого европейского побережья, но и чуть подороже. С другой стороны, возможность утром сидеть с бокалом вина на террасе с видом на море, горы и старый город все окупает. В старом городе тоже свое деление: одним из самых колоритных районов здесь можно считать "турецкий квартал" вокруг мечети. Район шумный, живой, недалеко от порта и хорошего морского пляжа, в пяти минутах от площади Венеции и других достопримечательностей. Субъективно, по опыту, можно посоветовать отель Old town, с красивыми видами, гостеприимными хозяевами и роскошным зданием, возвышающемся над турецкими кафе с видом на мечеть.

Батуми — город, где солнечно и жарко, но и много дождей, в том числе и летом. Например, в середине июля практически каждую ночь шел дождь, а в августе затапливало улицы. Небольшой город сейчас активно застраивается и меняет привычный образ жизни, поэтому пока еще нужно быть готовым к различным бытовым моментам — выключение электричества, проблемы с канализацией, отключение воды. Кажется, такое бывает достаточно часто, но ситуации быстро решаются. Если начали говорить о неудобствах, то стоит упомянуть, что многие районы в старом городе сейчас реставрируются и нужно быть внимательным при прогулке, когда выходишь на проезжую часть. Да, город развивается и становится лучше, и пока это первые шаги, и гостям может быть немного некомфортно. Но все это с излишком окупается теплым морем, вкусными кафе и ресторанами, вечерними прогулками и грузинским колоритом.

Аджарская ривьера: полотенце на камнях и мишленовские повара

Пляжи в Батуми галечные и тянутся вдоль всего города до аэропорта. Кстати, на пляже рядом с аэропортом знаменитая фототочка, где многие любят делать портреты на фоне приземляющихся "над головой" самолетов.

Ходят легенды, что пляжи ближе к старому городу и порту почище. Но тут многое зависит от погоды, дождей и течений. Еще популярны пляжи в Уреки (минут 20-30 от Батуми), где можно полежать на черном магнитном песке. И в этом году для комфортного отдыха там все условия — от велосипедных дорожек до лежаков. В самом Батуми на пляже большинство придерживаются "олд стайл" варианта пляжного отдыха и просто расстилают полотенца на камни. Но для туристов здесь всегда можно арендовать лежаки и пляжный зонт (35-50 лари на двоих). Есть в Батуми и платный клубный пляж, где немного людей и целая серия сложных привилегий и условий. Иногда в море можно увидеть горки, рядом с портом много морских развлечений — прогулки на пиратском корабле, гидроциклы, полеты на парашюте. Но и новостей про ЧП с туристами, надо отметить, тоже немало. Поэтому стоит быть аккуратным. В целом, пляжное настроение в Батуми, это про полотенце на камнях, тапочки для плавания и про вареную кукурузу и пирожки. Добрая и понятная история с отголоском ностальгии и теплым морем.

Для поклонников другого отдыха рядом с городом есть множество "скрытых" пляжей — платных и свободных, до которых надо ехать. Это и пляжи за банановыми рощами, и черные пески, и заповедные зоны, и фешенебельные отели. Можно и на зиплайне прокатиться в одном из самых красивых мест в Грузии — местном Ботаническом саду — обязательная точка путешествия.

Главное вечернее развлечение в Батуми — прогулка по набережной, и в этом самарцы, конечно, разбираются лучше всех. Встреча заката, уличные музыканты, громкая музыка из кафе, карусели и толпы отдыхающих…. Небольшие советы: не пропустите вечерние выступления в Летнем театре — сам театр представляет из себя пример "сталинского барокко", недавно отреставрированный, покрытый деревянной резьбой; обязательно остановитесь около открытого птичьего питомника; встречайте закат на пирсе подальше от Орби; прокатитесь ночью на Колесе обозрения; знаменитый памятник влюбленным "Ани и Нино" на самом деле очень маленький, он только на фотографиях смотрится эпичным — его лучше фотографировать ночью с подсветкой; после заката можно свободно посидеть на пляжных лежаках рядом с морем.

И самое главное — еда. Батуми это столица Аджарии, тут свои кулинарные акценты грузинской кухни. Все знают про хачапури по-аджарски — лодочка из теста с полыми краями, наполненная сыром, с сырым яйцом и куском масла — самое вкусное в Retro Cafe рядом с портом. Говорят, что самые лучшие хинкали в этом году надо заказывать в кафе New Era. А субъективно самое вкусное кафе — "Сердце Батуми", где все очень просто, но вкусно: здесь самое лучшее оджахури в мире. Есть и более серьезные варианты — видовые рестораны с шеф-поварами, претендующими на звезду Мишлен, но это, как правило, азиатская или европейская кухни. В Батуми трудно остаться голодным.

Тишина и спокойствие в Сванетии

Путешествия из Батуми — отдельное счастье: можно подняться выше облаков в Гомис Мта, попасть в живописные каньоны Окаце и Мартвили, увидеть красочную пещеру Прометея, и даже уехать в турецкий Трабзон. По собственному опыту можно порекомендовать местную туристическую компанию Secret tour, где никто не будет вас торопить, и сделают все, чтобы вам понравилось в путешествии, пример истинного грузинского гостеприимства.

Самое ценное, что есть в путешествии в Батуми — возможность съездить в регион Сванетии — возможно, самое красивое место в Грузии. Около восьми часов по горной дороге и вы в горах-горах. Центральным городом Сванетии считается Местиа. Здесь можно поселиться в гостевом домике и пить утром кофе с видом на снежные вершины гор. Идти завтракать к хозяевам, где обязательно нужно делиться с домашней кошкой, а потом брать рюкзак и идти в трек смотреть на горное озеро. Здесь приятно гулять по старым улицам. Можно зайти в мемориальный музей легендарного советского альпиниста Михаила Гергиани, и, если повезет, попасть на экскурсию его племянника, который также сейчас покоряет горные вершины. В местных ресторанах вам снова напомнят о грузинском гостеприимстве, и вы сможете увидеть знаменитые застолья, когда на столе столько всего, что уже тарелки ставятся друг на друга, а местные поют громче музыкантов. Еще вариант — покататься на канатной дороге или фуникулере. Можно доехать на какие-то высоты и на джипе, но по пути вы сразу вспомните выражение "дорога смерти" — так как в горах есть лишь автомобильные тропинки над обрывами, а не дороги. Водители опытные и внимательные, но это развлечение для смелых и китайцев. И самое главное, что есть на высоте выше 2,5 тыс. м в горах — удивительная тишина и спокойствие, которые многие ищут в отпуске.