В Жигулевске хотят построить спортивно-туристический комплекс с йога-домами

В Самарской области может появиться новая точка для активного отдыха. В Жигулевске собираются построить спортивно-туристический комплекс "Лука Ски". Информация об этом появилась на инвестиционном портале региона. Волга Ньюс узнал подробности у инициатора проекта Сергея Бекина.

По его словам, разместить комплекс планируется на территории площадью 100 га в районе пересечения ул. Путевой и Миндальной. Рядом находится трасса М-5 "Урал", в шаговой доступности — территория национального парка "Самарская Лука".

"Лука Ски" будет функционировать круглогодично. Зимой комплекс предложит сеть лыжных трасс общей протяженностью до 40 км (с претензией на крупнейшую в Поволжье), с перепадом высот до 240 метров на 5 км трассы и кругом с подъемом в 900 метров. Летом планируется эксплуатация роллерных и велосипедных трасс, глэмпинга, SPA-центра и бассейна. Особенностью станут йога-дома, памп-треки и скалодром", — рассказал Сергей Бекин.

По его словам, проект получил поддержку председателя РОО "Самарская областная федерация лыжных гонок" Леонида Шихарева и ряда олимпийский чемпионов и призеров. Для обеспечения соответствия требованиям безопасности планируется привлечение технического делегата FIS.

Что касается сроков реализации проекта, то они пока точно не определены. На данный момент готова финансовая модель, на завершающей стадии — формирование концепции, бизнес-плана и мастер-плана.

Начало строительных работ ориентировочно намечено на начало 2027 года. Общий объем инвестиций оценивается в 665 млн рублей, из которых 30% (200 млн рублей) — собственные средства, 70% (465 млн рублей) — заемные. Рассматривается возможность привлечения господдержки по механизму СЗПК (до 120 млн рублей на развитие инфраструктуры и компенсацию процентных ставок). Срок окупаемости инициатор проекта оценивает в 7,8 лет.