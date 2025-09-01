16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ "Тольяттиазот" поздравил школьников и студентов Тольятти с Днем знаний Самарскую школу №110 отремонтируют по решению губернатора Вячеслава Федорищева Тольяттиазот подарил праздник детям сотрудников и жителям Тольятти

Образование Общество

Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер и Нетология заключили соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ, Московским авиационным институтом и Уральским федеральным университетом. Стратегическое партнёрство направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли.

Вузы и Нетология уже реализуют ряд совместных онлайн-программ высшего и дополнительного профессионального образования при поддержке Сбера. Это магистратуры и бакалавриаты по направлениям искусственного интеллекта, машинного обучения, информационной безопасности, продуктового маркетинга и аналитики, финансов и анализа данных.

Новое партнёрство поможет сделать образовательные программы в ИТ ещё более эффективными благодаря экспертизе Сбера, ресурсам Нетологии и академическому опыту университетов. Стороны будут обмениваться лучшими практиками и воплощать в жизнь совместные проекты.

Артём Соловейчик, старший управляющий директор — директор центра индустрии образования Сбербанка:

"Наше стратегическое партнёрство направлено на улучшение подготовки ИТ-специалистов через интеграцию программ высшего и дополнительного образования. Совместные инициативы ведущих российских университетов с Нетологией при экспертной поддержке Сбера уже реализуются в формате онлайн-обучения. Мы продолжим развивать образовательные программы в ИТ, объединяя академические ресурсы вузов, технологические возможности платформы и отраслевой опыт Сбера. Особое внимание уделим обмену передовыми практиками и перспективным образовательным проектам. Наше сотрудничество открывает новые возможности для профессионального роста в цифровой экономике".

Марианна Снигирёва, генеральный директор Нетологии:

"Вопрос подготовки кадров в ИТ остаётся одним из самых насущных как для образовательных организаций и бизнесов, так и для экономики в целом. С ростом количества сервисов и цифровизации отраслей потребность в разработчиках, аналитиках, продакт-менеджерах и других ИТ-специалистах только увеличивается. По разным оценкам, нехватка кадров доходит до одного миллиона человек. Особенно острый дефицит работодатели отмечают в опытных специалистах. Мы видим эту потребность, и наше партнёрство нацелено именно на подготовку высококвалифицированных кадров и лидеров, которые смогут занять позиции уровня middle и senior".

Екатерина Каменева, проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве РФ:

"Мы активно и взаимовыгодно взаимодействуем и со Сбером, и с Нетологией. Но теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень — через синергию двух наших партнёров. Без сомнения, это позволит усилить и содержание, и кадровый состав и повысить качество подготовки на наших партнёрских образовательных программах бакалавриата и магистратуры. Считаю, что подписание этого соглашения открывает новые перспективы и к моделям партнёрского взаимодействия в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики России".

Наталья Андрейченко, проректор по развитию магистратуры Уральского федерального университета:

"Такое мощное сотрудничество нескольких вузов и ведущих компаний страны поможет совместно подготовить грамотных специалистов в ИТ. Благодаря партнёрам мы сможем усилить компетенции как студентов, так и тех слушателей, которые выберут Уральский федеральный университет как место для получения дополнительного профессионального образования. Вместе мы сможем усилить ИТ-отрасль".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5