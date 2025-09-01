Тольяттиазот подарил праздник детям сотрудников и жителям Тольятти

"Тольяттиазот" организовал масштабный детский праздник "Каникулы с ТОАЗом". Мероприятие, которое прошло на площади ведомственного Дворца культуры, посетили около 1,5 тыс. жителей Тольятти.

Программа традиционного праздника, подводящего итоги летнего сезона, включала в себя развлекательную и научно-познавательную части. Стартовали "Каникулы" с выступления творческих коллективов. Далее гости смогли посмотреть шоу химических опытов, а также поучаствовать в мастер-классах и спортивных эстафетах.

На протяжении всего вечера на территории ДК работали интерактивные площадки с аниматорами и гигантскими игровыми аттракционами. Гвоздем программы стала пенная вечеринка. В завершение праздника на площади Дворца культуры состоялся 13-й, финальный, кинопоказ под открытым небом. Зрителям продемонстрировали семейную комедию "Артек. Сквозь столетия".

Предваряло городской праздник поздравление более 200 детей сотрудников компании — будущих первоклассников. На сцене ДК для них состоялся музыкальный спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес", были организованы специальные зоны для создания памятных снимков и фотобудка. После представления каждому ребенку вручили подарок — набор предметов и канцелярских принадлежностей, необходимых для школы, а также развивающее пособие "ТОАЗбуку".

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" стремится не только увеличить количество производственных рекордов, но и стать примером компании с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности. Одним из направлений работы в этой области является забота о детях, в руках которых наше будущее. Помочь вырастить их в атмосфере позитива, радости и любви, дать возможность родителям видеть их счастливые лица — задача, которую ставит перед собой и успешно решает предприятие".