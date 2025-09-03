В школах Самарской области продолжится проект "Мелодии вместо звонков"

Министерство просвещения Российской Федерации с сентября 2025 г. продолжает масштабный проект "Мелодии вместо звонков", который охватит школы всей страны, в том числе и Самарской области, и разнообразит школьную атмосферу: вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения современных российских авторов.
Так, в сентябре ребята услышат песни "Первоклашки" (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), "Солнечный свет" (слова и музыка Алены Максимовой), "Моя столица" (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова), "Шаг вперед" (слова и музыка Наталии Осошник), "Азбука" (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).
Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.
Проект "Музыка вместо звонков" реализуется совместно с Центром всестороннего развития детей "Прогресс" и направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.
"Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие", — ранее отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект "Главные детские песни", победители Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества "Мелодии вместо звонков".
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения