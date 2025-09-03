16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В школах Самарской области продолжится проект "Мелодии вместо звонков" Оксана Захарова: «ИИ усиливает разработчиков, но не заменяет их» Тольяттиазот представил новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова" Эксперты ВТБ дали рекомендации по использованию ИИ школьниками Самарские школы приглашают присоединиться к проекту общества "Знание" о физической культуре

Образование Общество

В школах Самарской области продолжится проект "Мелодии вместо звонков"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство просвещения Российской Федерации с сентября 2025 г. продолжает масштабный проект "Мелодии вместо звонков", который охватит школы всей страны, в том числе и Самарской области, и разнообразит школьную атмосферу: вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения современных российских авторов.

Так, в сентябре ребята услышат песни "Первоклашки" (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), "Солнечный свет" (слова и музыка Алены Максимовой), "Моя столица" (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова), "Шаг вперед" (слова и музыка  Наталии Осошник), "Азбука" (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).

Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.

Проект "Музыка вместо звонков" реализуется совместно с Центром всестороннего развития детей "Прогресс" и направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.

"Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие", — ранее  отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект "Главные детские песни", победители Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества "Мелодии вместо звонков".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5