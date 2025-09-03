В школах Самарской области продолжится проект "Мелодии вместо звонков"

Министерство просвещения Российской Федерации с сентября 2025 г. продолжает масштабный проект "Мелодии вместо звонков", который охватит школы всей страны, в том числе и Самарской области, и разнообразит школьную атмосферу: вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии и произведения современных российских авторов.

Так, в сентябре ребята услышат песни "Первоклашки" (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой), "Солнечный свет" (слова и музыка Алены Максимовой), "Моя столица" (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова), "Шаг вперед" (слова и музыка Наталии Осошник), "Азбука" (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).

Мелодии звонков в течение всего 2025/26 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.

Проект "Музыка вместо звонков" реализуется совместно с Центром всестороннего развития детей "Прогресс" и направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.

"Проект открывает для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Уверен, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение, которое будет ценить и уважать наше великое музыкальное наследие", — ранее отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект "Главные детские песни", победители Всероссийского фестиваля "Современная музыкальная карта России", известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества "Мелодии вместо звонков".