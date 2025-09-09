Житель Самарской области заключил фиктивный брак в обмен на еду

В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 48-летнего безработного местного жителя, которого обвиняют в организации незаконного въезда в РФ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2023 г. мужчина оформил фиктивный брак с гражданкой Узбекистана. За это супруга заплатила ему 1 тыс. руб., а после снабжала продуктами. В дальнейшем женщина оформила разрешение на временное проживание, а в последующем вид на жительство.

В апреле 2025 г. по иску прокурора суд признал брак недействительным. Женщина покинула Россию добровольно.