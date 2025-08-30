Сельчанка из Самарской области убила мужа ударом топора

В Самарской области 65-летняя жительница Шенталинского района стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, 27 августа женщина дома поссорилась с 74-летним мужем и ударила его топором по голове. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы