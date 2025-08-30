Самарчанка перевела мошенникам 3 млн рублей

В Самаре 65-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ей позвонил неизвестный, представился правоохранителем и заявил, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее кредитной карты. После этого звонивший убедил самарчанку, что для сохранности деньги нужно снять и перевести на "специальные счета". Женщина засомневалась, но после этого ей позвонил "сотрудница службы безопасности банка" и подтвердила слова фальшивого правоохранителя. После этого потерпевшая выполнила указания и перевела 3 млн рублей.