Самарец ограбил ПВЗ, чтобы расплатиться за такси

Самарские полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пункта выдачи заказов одной из онлайн-платформ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Самары с заявлением о краже имущества обратился 38-летний владелец ПВЗ. Он рассказал, что ночью неизвестный разбил стеклянную дверь помещения на ул. Нагорной и похитил товары: предметы женского белья, обувь, банки кофе, мини-компьютер и сканер QR-кодов, на общую сумму свыше 16 тыс. рублей.

Полицейские по указанному адресу провели осмотр помещения и прилегающей территории, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование следы пальцев рук и фотоследы обуви. Оперуполномоченные, изучив видеоматериал, сопоставили полученные сведения с информацией от экспертов, после чего задержали злоумышленника — ранее неоднократно судимого местного мужчину.

Подозреваемый в совершении кражи дал признательные показания. Он пояснил, что ночью после встречи с другом вызвал такси, однако из-за возникшего конфликта с водителем вышел из машины раньше и оказался на ул. Нагорной без средств на оплату следующей поездки. Не придумав другого способа оплатить такси, мужчина решил похитить имущество из находящегося рядом ПВЗ, чтобы им оплатить поездку домой. Камнем разбил окно входной двери и проник в помещение, откуда похитил чужое имущество. Убегая, несколько раз уронил, а затем потерял системный блок и другие предметы. Поняв, что затея не удалась, пешком прошел 3 км до дома, где его и задержали оперативники.

Подозреваемому, работающему поваром в одном из баров, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный потерпевшему ущерб в размере 16895 руб. злоумышленник пообещал возместить в полном объеме.