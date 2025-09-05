16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец ограбил ПВЗ, чтобы расплатиться за такси Пенсионерка из Красноярского района потеряла сбережения, поверив аферистам Тольяттинец планировал стать фиктивным учредителем ООО, но попался полиции В Тольятти мошенники выманили у 76-летней женщины более 5 млн рублей В Тольятти будут судить мужчину, обокравшего знакомую

Преступления Происшествия

Самарец ограбил ПВЗ, чтобы расплатиться за такси

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении пункта выдачи заказов одной из онлайн-платформ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Самары с заявлением о краже имущества обратился 38-летний владелец ПВЗ. Он рассказал, что ночью неизвестный разбил стеклянную дверь помещения на ул. Нагорной и похитил товары: предметы женского белья, обувь, банки кофе, мини-компьютер и сканер QR-кодов, на общую сумму свыше 16 тыс. рублей.

Полицейские по указанному адресу провели осмотр помещения и прилегающей территории, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. С места происшествия экспертом-криминалистом изъяты и направлены на исследование следы пальцев рук и фотоследы обуви. Оперуполномоченные, изучив видеоматериал, сопоставили полученные сведения с информацией от экспертов, после чего задержали злоумышленника — ранее неоднократно судимого местного мужчину.

Подозреваемый в совершении кражи дал признательные показания. Он пояснил, что ночью после встречи с другом вызвал такси, однако из-за возникшего конфликта с водителем вышел из машины раньше и оказался на ул. Нагорной без средств на оплату следующей поездки. Не придумав другого способа оплатить такси, мужчина решил похитить имущество из находящегося рядом ПВЗ, чтобы им оплатить поездку домой. Камнем разбил окно входной двери и проник в помещение, откуда похитил чужое имущество. Убегая, несколько раз уронил, а затем потерял системный блок и другие предметы. Поняв, что затея не удалась, пешком прошел 3 км до дома, где его и задержали оперативники.

Подозреваемому, работающему поваром в одном из баров, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный потерпевшему ущерб в размере 16895 руб. злоумышленник пообещал возместить в полном объеме. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5