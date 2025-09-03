16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Сызрани перевела мошенникам 1,3 млн рублей На производителя табачной продукции в Самаре возбудили дело за долг по зарплате в 2,5 млн рублей В Самарской области студент местного вуза стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве В Новокуйбышевске угонщик скутера не смог его завести и бросил в кустах В Самаре пожилая женщина лишилась денег в попытках быстро подработать

Преступления Происшествия

Жительница Сызрани перевела мошенникам 1,3 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию обратилась 42-летняя жительница Сызрани. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный под видом "сотрудника правоохранительных органов" и сообщил, что кто-то пытается похитить ее деньги с кредитки, передает ГУ МВД по Самарской области.

Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет, как обезопасить деньги. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила — для сохранности необходимо все деньги перевести на специальный счет.

Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1,3 млн рублей. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5