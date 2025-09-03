Жительница Сызрани перевела мошенникам 1,3 млн рублей

В полицию обратилась 42-летняя жительница Сызрани. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный под видом "сотрудника правоохранительных органов" и сообщил, что кто-то пытается похитить ее деньги с кредитки, передает ГУ МВД по Самарской области.

Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет, как обезопасить деньги. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила — для сохранности необходимо все деньги перевести на специальный счет.

Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1,3 млн рублей. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.