Жительница Сызрани перевела мошенникам 1,3 млн рублей

В полицию обратилась 42-летняя жительница Сызрани. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный под видом "сотрудника правоохранительных органов" и сообщил, что кто-то пытается похитить ее деньги с кредитки, передает ГУ МВД по Самарской области.
Он сообщил, что ей перезвонит работник банка и подскажет, как обезопасить деньги. Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила — для сохранности необходимо все деньги перевести на специальный счет.
Потерпевшая выполнила все указания и перевела мошенникам 1,3 млн рублей. После этого неизвестные перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
