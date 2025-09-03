Водителя самарского автобуса будут судить из-за упавшей при выходе пенсионерки

В Советский районный суд Самары оправилось уголовное дело 58-летнего водителя автобуса. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем тяжкие травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2025 г. мужчина, управлявший автобусом № 52, остановился на ул. Партизанской. Затем, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, он закрыл двери и начал движение. В итоге в дверях зажало сумку 74-летней выходившей женщины. Пенсионерка упала на асфальт и получила закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости.