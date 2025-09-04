16+
В Тольятти мошенники выманили у 76-летней женщины более 5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мошенники под предлогом инвестиций похитили более 5 млн рублей у пенсионерки из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти 76-летней женщине на один из мессенджеров позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился финансовым консультантом инвестиционной компании. Он вежливо и убедительно рассказал о новой "блестящей возможности" — уникальном инвестиционном проекте с гарантированно высокой доходностью.

Поверив мошеннику, в этот же день женщина оформила кредит суммой свыше 5 миллионов рублей и перевела деньги злоумышленнику в надежде удвоить сумму.

На радостях пенсионерка рассказала о выгодном предложении внуку, однако тот радости не разделил и срочно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

