В Тольятти мошенники выманили у 76-летней женщины более 5 млн рублей

Мошенники под предлогом инвестиций похитили более 5 млн рублей у пенсионерки из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В Тольятти 76-летней женщине на один из мессенджеров позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился финансовым консультантом инвестиционной компании. Он вежливо и убедительно рассказал о новой "блестящей возможности" — уникальном инвестиционном проекте с гарантированно высокой доходностью.
Поверив мошеннику, в этот же день женщина оформила кредит суммой свыше 5 миллионов рублей и перевела деньги злоумышленнику в надежде удвоить сумму.
На радостях пенсионерка рассказала о выгодном предложении внуку, однако тот радости не разделил и срочно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
