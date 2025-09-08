16+
В Самаре вскрыли масштабное мошенничество при проектировании строительства жилья Воспитатель детсада из Сызрани перевела мошенникам около 400 тыс. рублей Тольяттинец незаконно прописал в своей квартире 9 мигрантов Лженалоговики обманули жительницу Самары на 3 млн рублей Полицейские задержали водителя с поддельными иностранными правами

Преступления Происшествия

В Самаре вскрыли масштабное мошенничество при проектировании строительства жилья

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 979
Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

По версии следствия, по распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области.

Подготовленная проектная документация с ложными сведениями об объемах проектируемого жилья, стала основанием для получения субсидии из регионального — более 345 млн рублей. Деньги перевели в уставной капитал дочерней организации фонда, руководитель которого также входил в состав организованной группы.

Когда деньги поступили на счета "дочек", были оформлены договоры займа в пользу фонда. А потом деньги обналичивали на подконтрольных подрядчиков.

Известно, что основной подозреваемый — гендиректор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Александр Гречников.

Кроме того, фигурируют в деле директор ООО Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов, а также замгендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Олеся Недосекина.

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

