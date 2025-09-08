В Самаре вскрыли масштабное мошенничество при проектировании строительства жилья

Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, по распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области.

Подготовленная проектная документация с ложными сведениями об объемах проектируемого жилья, стала основанием для получения субсидии из регионального — более 345 млн рублей. Деньги перевели в уставной капитал дочерней организации фонда, руководитель которого также входил в состав организованной группы.

Когда деньги поступили на счета "дочек", были оформлены договоры займа в пользу фонда. А потом деньги обналичивали на подконтрольных подрядчиков.

Известно, что основной подозреваемый — гендиректор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Александр Гречников.

Кроме того, фигурируют в деле директор ООО Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов, а также замгендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Олеся Недосекина.