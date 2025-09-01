У самарца украли деньги под предлогом покупки игрового аккаунта

31-летний житель Самары лишился денег, пытаясь продать свой аккаунт в игре, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина создал аккаунт в игре с редкими персонажами и артефактами. После чего неизвестный написал в сообщениях местному жителю, заявив, что его заинтересовал профиль и предложил приобрести его аккаунт за сумму в размере 40 тыс. рублей. Мужчина согласился на сделку.

Покупатель убедительно объяснял все детали. Когда дело дошло до продажи профиля, неизвестный сообщил, что внезапно изменился лимит на переводы и попросил перевести 13 тыс. руб. для пополнения лимита, и заверил, что позже вернет всю сумму обратно. Самарец перевел сумму на указанный счет, после чего “покупатель” стал избегать общения, а затем удалил свой профиль. Мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.