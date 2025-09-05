Тольяттинец планировал стать фиктивным учредителем ООО, но попался полиции

Полицейские выявили факт незаконного использования жителем Тольятти документов для образования юридического лица. За 5 тысяч рублей злоумышленник передал незнакомцам ключи доступа к расчетному счету фиктивной организации, ранее зарегистрированной на его имя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее 20-летний тольяттинец, уже судимый за имущественные преступления, предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя ООО он не будет.
Используя полученные в регистрирующем органе документы, злоумышленник подал заявление в кредитную организацию на открытие расчетного счета, впоследствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам, которые пообещали ему выплатить вознаграждение — 5 тыс. рублей.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице".
