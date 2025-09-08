Воспитатель детсада из Сызрани перевела мошенникам около 400 тыс. рублей

Полиция Сызрани возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Потерпевшей стала 64-летняя воспитатель детского сада, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестные звонили потерпевшей с нескольких номеров, зарегистрированных в разных регионах России. Представившись сотрудниками официальных служб, они убедили женщину, что нужно срочно блокировать оформленную злоумышленниками доверенность на распоряжение ее деньгами. Они даже выслали ей фото документа якобы с ее подписью.

Используя методы социальной инженерии, мошенники смогли ввести потерпевшую в заблуждение. В результате женщина перевела на указанные злоумышленниками счета 365 тыс. рублей через систему бесконтактной оплаты. Сейчас все детали преступления тщательно изучаются следователями.