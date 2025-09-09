Самарская пенсионерка взяла кредит на 850 тыс. рублей и передала деньги мошенникам

В Самаре жертвой мошенников стала 67-летняя местная жительница, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров женщина нашла объявление о возможности получать дополнительный заработок путем инвестиций. Чтобы узнать об условиях подработки, она вступила в чат. Через некоторое время на ее электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем известной инвестиционной компании.

Он рассказал, что, увидев в чате ее обращение о помощи в подработке, решил помочь. Мужчина рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные российские бизнес-проекты, но для этого нужна большая сумма денег.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму 850 тыс. рублей, перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.