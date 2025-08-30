Жительницу Тольятти задержали за нападение с ножом на сожителя

В Тольятти отправили под стражу 40-летнюю местную жительницу, которую подозревают в умышленном нанесении тяжких травм сожителю. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, женщина выпивала с 47-летним сожителем, и у них произошел конфликт. В пылу ссоры она ударила его кухонным ножом. Мужчина получил тяжкие травмы.
После задержания тольяттинка признала вину.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы