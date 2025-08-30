Жительницу Тольятти задержали за нападение с ножом на сожителя

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти отправили под стражу 40-летнюю местную жительницу, которую подозревают в умышленном нанесении тяжких травм сожителю. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.