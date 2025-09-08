В Самаре возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины в Октябрьском районе

В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти 36-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ночью 7 сентября около дома на ул. Подшипниковой мертвого мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки. Уголовное дело возбудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Отметим, что ранее в интернете появилось видео, снятое из окна дома. На записи было видно большое количество крови на асфальте, и кричащих людей.