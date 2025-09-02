На производителя табачной продукции в Самаре возбудили дело за долг по зарплате в 2,5 млн рублей

Следственным отделом по Кировскому району города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем ООО, основным направлением деятельности является производство табачной и иной продукции, в период с марта 2024 г. по июль 2025 г. допустил полную невыплату заработной платы двум работникам на общую сумму не менее 2,5 млн рублей.

При этом, денежные средства, находящиеся на счетах организации, были использованы последним для увеличения оборотного капитала организации и получения дополнительной прибыли.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.