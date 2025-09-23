Четверо взрослых и двухлетний ребенок пострадали в ДТП под Тольятти

Во вторник, 23 сентября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На 11 км дороги Тольятти — Ягодное 57-летний водитель Kia Rio выехал на встречную полосу там, где обгон запрещен, и столкнулся с Lada Vesta под управлением 67-летнего мужчины, а также с Chevrolet Captiva под управлением 33-летнего водителя.

В результате пострадали водитель Kia и четверо пассажиров Lada: двухлетний ребенок, женщины 31 и 69 лет, а также 57-летний мужчина.