Взгляд в космос: Сбер и GigaChat помогут старшеклассникам найти новые миры

Стартовал первый тур совместного профиля "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады (НТО) и Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". Зарегистрироваться на профиль можно до 4 ноября 2025 года.

Профиль "Искусственный интеллект" НТО даёт подросткам со всей страны доступ к современным цифровым технологиям и прикладным задачам от ведущих специалистов отрасли. Благотворительный фонд "Вклад в будущее" формирует уникальную образовательную среду, где участники приобретают опыт командной работы, развивают важные профессиональные навыки и готовятся к успешной карьере в высокотехнологичных индустриях.

История профиля началась в 2019 году, за это время его участниками стали 35,5 тысяч школьников. Финалы ежегодно собирают талантливых старшеклассников, которые решают кейсы на стыке различных областей и ИИ. С каждым годом задачи профиля становятся всё более приближенными к реальным вызовам науки и технологий. Например, в X сезоне во время финального этапа команды участников решали реальную инженерную задачу, направленную на сохранение редких и исчезающих видов животных на заповедных территориях. Школьники создали систему реидентификации амурских тигров по фотографиям с фотоловушек.

Всего в профиле предусмотрено три этапа, а также специальные активности от Академии ИИ: образовательный буткемп по ИИ и хакатон по машинному обучению. На первом этапе соревнований участникам предстоит классифицировать космические объекты. Сегодня астрономы ежедневно получают гигабайты наблюдений. Чтобы исследовать Вселенную и находить редкие объекты — например, квазары или экзопланеты, — нужно быстро и точно эти данные обрабатывать. Решение такой задачи снизит нагрузку на исследователей и ускорит открытия в астрономии. Участников первого этапа также ждёт образовательный буткемп, который поможет шаг за шагом освоить машинное обучение и успешно справиться с заданием.

На втором этапе задания усложнятся. Ребятам понадобится не только проявить себя лично, но и объединиться в команды, чтобы выйти в финал. Перед заключительным этапом состоится хакатон с денежными призами, где каждый сможет подготовиться к решению финальной задачи.

Финал объединит лучшие команды со всей страны. Школьников ожидает очный турнир, непередаваемая атмосфера большого события и торжественная церемония награждения, которая соберёт участников, экспертов и лидеров индустрии.

Победители получат шанс пройти стажировку в Сбере с перспективой трудоустройства, сертификаты на образование, победители и призёры — преференции при поступлении в ведущие технические вузы России. За время существования профиля десятки его участников поступили в лидирующие технические вузы и вышли на стажировку или работу в Сбер и другие технологические компании страны.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"Профиль "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады даёт старт новому поколению инноваторов. Уже на первом этапе участникам соревнований предстоит применить искусственный интеллект для классификации космических объектов, и в решении этой задачи, как и многих других на протяжении всей жизни, отличным помощником становится наша нейросеть GigaChat. Участие в профиле "Искусственный интеллект" — это не просто уникальный способ прокачать свои ИИ-навыки, но и возможность поступить в вуз своей мечты и найти работу своей мечты в технологической компании".

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда "Вклад в будущее":

"Мы живём в удивительное время, когда технологии меняют мир быстрее, чем когда-либо прежде. Профиль "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады — это путь к профессиональному росту учащихся, шанс изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Вместе мы создаем условия, в которых юные таланты могут полностью раскрыть свой потенциал. Именно поэтому на протяжении трех лет наш профиль продолжает оставаться самым популярным направлением НТО".