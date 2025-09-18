Клиенты Сбера могут ездить в Индию без наличных

Путешествия по Индии стали удобнее: теперь туда необязательно брать наличные. Электронный кошелёк, который позволяет безналично оплачивать товары и услуги в этой стране, можно пополнить в приложении СберБанк Онлайн. Партнёром Сбера стало приложение Cheq.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Безналичные переводы между Россией и Индией — наш приоритет, ведь сейчас отношения двух стран очень динамично развиваются: растут и экономические связи, и туризм, и миграционные потоки. Мы стремимся сделать такие переводы моментальными, удобными и безопасными. Так, трудовые мигранты из Индии уже могут переводить деньги из России в свою страну по номеру счёта, а индийские студенты — оплачивать обучение в российских вузах. Сейчас мы сделали ещё один шаг и предложили российским туристам решение для безналичных платежей в Индии. Выбрали оплату по QR-коду, которая в Индии широко распространена, и вернули привычный россиянам безнал даже за границей".

Для комфортной поездки в Индию без наличных необходимо скачать приложение Cheq (iOS, Android) и зарегистрироваться в нём — это можно сделать заранее, в России. Для регистрации потребуется паспорт и действующая индийская виза. Чтобы активировать кошелёк, уже в Индии нужно встретиться с агентом партнёра. Назначить такую встречу можно в приложении, услуга доступна во всех крупных городах Индии, а агент сможет подъехать в удобное для вас место. После активации электронный кошелёк легко пополнить через СберБанк Онлайн: "Переводы в другую страну — Индия — по номеру телефона". Средства зачислятся моментально.

Чтобы оплатить любую покупку, такси или визит в музей, достаточно выбрать опцию Scan QR в приложении Cheq, навести камеру на QR-код и ввести сумму. Этот способ оплаты работает по всей стране, нужен только интернет.