Сбер запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт

На X Восточном экономическом форуме Сбер объявил о расширении возможностей сервиса "Плати частями" — теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбера. Это сервис, который даёт владельцам бизнес-карт возможность оплачивать покупки частями — быстро, удобно и без лишней нагрузки на оборотные средства.

Сегодня "Плати частями" работает более чем с 600 магазинами. Среди них — Мегамаркет, Купер, Петрович, Hoff, Рольф и другие. Это значит, что предприниматели могут приобретать всё необходимое для работы — от техники и мебели до стройматериалов и комплектующих — и при этом сохранять гибкость в управлении бюджетом.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Сервис "Плати частями" раньше был доступен только частным клиентам, а теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбера. Для бизнеса это реальная поддержка: можно распределять расходы во времени и тем самым снижать нагрузку на бюджет.

Сегодня бизнес-картами Сбера активно пользуются почти 600 тыс. предпринимателей. И это неудивительно: карта стала универсальным инструментом для ежедневных расчётов. Ей оплачивают технику и мебель для офиса, стройматериалы и комплектующие, транспортные расходы. А в топе категорий — продукты и фуд-ритейл (30% всех операций), электроника и товары для дома (15%), а также обычные магазины (10%).

Мы видим, что бизнесу нужны такие же простые и удобные сервисы, как и частным клиентам. "Плати частями" расширяет возможности бизнес-карты и помогает предпринимателям увереннее управлять оборотными средствами".

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать товар на сайте партнёра, авторизоваться через Сбер ID и указать оплату "Плати частями" с бизнес-карты. Первый платёж спишется сразу, остальные — автоматически по выбранному графику. Срок рассрочки можно установить: 2, 4, 6 или 12 месяцев. При двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных — раз в месяц. Сумма покупки может быть от 1 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сервис доступен гражданам РФ в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим карту Сбера как физическое лицо и бизнес-карту как индивидуальные предприниматели. Счета-фактуры при оплате через "Плати частями" не формируются. Подробная информация об условиях доступна на сайте platichastyami.ru.