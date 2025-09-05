16+
Сбер запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования во втором полугодии Станислав Кузнецов: "MAX стал одним из наиболее безопасных способов общения в России" Герман Греф: "Без образования и науки технологии невозможны" В ВТБ подсчитали, сколько в России китайских компаний и их обороты

Банки Финансы

Сбер запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
На X Восточном экономическом форуме Сбер объявил о расширении возможностей сервиса "Плати частями" — теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбера. Это сервис, который даёт владельцам бизнес-карт возможность оплачивать покупки частями — быстро, удобно и без лишней нагрузки на оборотные средства.

Сегодня "Плати частями" работает более чем с 600 магазинами. Среди них — Мегамаркет, Купер, Петрович, Hoff, Рольф и другие. Это значит, что предприниматели могут приобретать всё необходимое для работы — от техники и мебели до стройматериалов и комплектующих — и при этом сохранять гибкость в управлении бюджетом.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Сервис "Плати частями" раньше был доступен только частным клиентам, а теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбера. Для бизнеса это реальная поддержка: можно распределять расходы во времени и тем самым снижать нагрузку на бюджет.

Сегодня бизнес-картами Сбера активно пользуются почти 600 тыс. предпринимателей. И это неудивительно: карта стала универсальным инструментом для ежедневных расчётов. Ей оплачивают технику и мебель для офиса, стройматериалы и комплектующие, транспортные расходы. А в топе категорий — продукты и фуд-ритейл (30% всех операций), электроника и товары для дома (15%), а также обычные магазины (10%).

Мы видим, что бизнесу нужны такие же простые и удобные сервисы, как и частным клиентам. "Плати частями" расширяет возможности бизнес-карты и помогает предпринимателям увереннее управлять оборотными средствами".

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать товар на сайте партнёра, авторизоваться через Сбер ID и указать оплату "Плати частями" с бизнес-карты. Первый платёж спишется сразу, остальные — автоматически по выбранному графику. Срок рассрочки можно установить: 2, 4, 6 или 12 месяцев. При двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных — раз в месяц. Сумма покупки может быть от 1 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сервис доступен гражданам РФ в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим карту Сбера как физическое лицо и бизнес-карту как индивидуальные предприниматели. Счета-фактуры при оплате через "Плати частями" не формируются. Подробная информация об условиях доступна на сайте platichastyami.ru.

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

