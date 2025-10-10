Сбер: число регулярно сберегающих россиян выросло на 57%

Аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера изучили на обезличенных данных, как клиенты подходят к процессу накопления и достижения финансовых целей. Исследование показывает, что количество клиентов, которые копят регулярно (минимум два месяца в квартал), с 2023 по 2025 год выросло на 57%. Это свидетельствует о растущем запросе на инструменты, которые помогают не просто откладывать деньги, а делать это осмысленно и эффективно.

Трендом последних лет стала автоматизация сбережений. Данные сервиса "Автонакопления" в мобильном приложении Сбера покажут положительную динамику в 8% по количеству активных пользователей с начала года. В среднем с помощью этого сервиса клиенты без усилий накапливают около 40 тыс. рублей в год, что эквивалентно, например, покупке современного гаджета.

Автоматизация выступает и важным трамплином в мир инвестиций: клиенты, использующие "Автонакопления", в 3 раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто копит вручную. В течение полугода брокерский счет открыли 3,7% пользователей автоматических накоплений, тогда как среди тех, кто копит вручную, этот показатель составил 1,3%.

Однако лишь 46% россиян при накоплениях ставят себе цель. Это создает разрыв между абстрактным желанием "откладывать деньги" и реальным достижением конкретных жизненных результатов. Для преодоления этого разрыва в Сбере развивается целая система сервисов, которая трансформирует рутинное сбережение в осознанное движение к мечте.

Один из ключевых элементов этой системы — помощник по управлению капиталом. Он помогает людям, которые сделали первый шаг в инвестициях или уже давно являются опытными инвесторами, выйти на новый уровень финансовой культуры. Помощник предоставляет инструменты для профессиональной оценки инвестиционной стратегии, включая сравнение доходности с рыночными индексами, диагностику проблемных зон портфеля и персональные рекомендации на базе ИИ по его балансировке. Это позволяет перейти от простого накопления к эффективному управлению капиталом для достижения стратегических целей, таких как покупка недвижимости, создание пассивного дохода или любой другой мечты, которая становится ближе.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Рост числа системно сберегающих клиентов — это лишь первый этап финансовой эволюции. Настоящий прорыв происходит, когда человек начинает видеть прямую связь между своими ежедневными финансовыми решениями и реализацией жизненных планов. Мы видим запрос на персонализацию и смысл: люди хотят не просто копить, а понимать, зачем они это делают.

Уже в ближайшее время мы представим обновленный сервис "Цели", который станет мостом между мечтой и ее финансовым воплощением. Он поможет не только поставить цель и визуализировать ее, но и будет сопровождать на всех этапах: от создания реалистичного плана и отслеживания прогресса до поиска персональных предложений, которые помогут достичь желаемого быстрее.

Наша амбициозная задача — создать целостную систему, в которой умные помощники и технологии берут на себя всю рутину и сложные расчеты, освобождая человеку время и силы для самого главного — реализации его жизненных планов".