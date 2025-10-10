Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника"

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

"Цифровой офис сотрудника" — новый стандарт корпоративных коммуникаций. Решение включает в себя 50 сервисов, объединенных на одной платформе. Решение доступно в мобильной и веб-версии в нескольких вариантах, в том числе с расширенной опцией "Защита" для обеспечения безопасной коммуникации и опцией "Сервисы" для предоставления цифровых сервисов для сотрудников и руководителей. Высокий класс информационной безопасности "Цифрового офиса сотрудника" достигается благодаря авторизации через корпоративную учетную запись, настроенного ГОСТ-шифрования и хранения информации на серверах компании. РСХБ на этой платформе сейчас развивает экосистему HR сервисов.

Помимо этого, "Цифровой офис сотрудника" позволяет эффективно и оперативно управлять корпоративным контентом, а также предлагает опции геймификации, проведения опросов, конкурсов и развития нематериальной мотивации сотрудников.

"Как крупная финансовая организация, мы инвестируем в создание высокотехнологичных решений. "Цифровой офис сотрудника" — это не просто внутренняя разработка, а готовый рыночный продукт. Его эффективность подтверждена масштабной эксплуатацией в РСХБ: более 40 000 сотрудников банка и дочерних организаций успешно воспользовались сервисом. Мы предлагаем всем секторам готовое решение, которое уже отвечает современным вызовам: сочетает безопасность, удобство и поддерживает концепцию Work-Life Blend", — сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Елманова.