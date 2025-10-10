16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника" Александр Ведяхин: "У Сбера уникальные инвестиционные инструменты для криптовалют" "Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране Александр Ведяхин: "Сбер привлёк 1,3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам"

Банки Финансы

Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Цифровой офис сотрудника" — новый стандарт корпоративных коммуникаций. Решение включает в себя 50 сервисов, объединенных на одной платформе. Решение доступно в мобильной и веб-версии в нескольких вариантах, в том числе с расширенной опцией "Защита" для обеспечения безопасной коммуникации и опцией "Сервисы" для предоставления цифровых сервисов для сотрудников и руководителей. Высокий класс информационной безопасности "Цифрового офиса сотрудника" достигается благодаря авторизации через корпоративную учетную запись, настроенного ГОСТ-шифрования и хранения информации на серверах компании. РСХБ на этой платформе сейчас развивает экосистему HR сервисов.

Помимо этого, "Цифровой офис сотрудника" позволяет эффективно и оперативно управлять корпоративным контентом, а также предлагает опции геймификации, проведения опросов, конкурсов и развития нематериальной мотивации сотрудников.

"Как крупная финансовая организация, мы инвестируем в создание высокотехнологичных решений. "Цифровой офис сотрудника" — это не просто внутренняя разработка, а готовый рыночный продукт. Его эффективность подтверждена масштабной эксплуатацией в РСХБ: более 40 000 сотрудников банка и дочерних организаций успешно воспользовались сервисом. Мы предлагаем всем секторам готовое решение, которое уже отвечает современным вызовам: сочетает безопасность, удобство и поддерживает концепцию Work-Life Blend", — сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Елманова.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjc1kH1q

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2