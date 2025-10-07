16+
Банки Финансы

Оборот биоэквайринга в РФ в 2025 году уже составил более 116 млрд руб.

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За 9 месяцев 2025 года оборот биоэквайринга в РФ вырос в 5,5 раз (с 21 млрд рублей за весь 2024 год) и составил 116 млрд рублей. Количество транзакций превысило 130 млн — это в 4 раза больше, чем за весь прошлый год.

Уже 4,4 млн уникальных пользователей воспользовались сервисом "Оплата улыбкой" с середины 2023 года. Наибольший прирост приходится на 2025 год (3 млн 364 тыс. пользователей). Рост числа пользователей в 2025 году составил 169% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее количество пользователей оплаты улыбкой зафиксировано в Москве (7,7%) и Санкт-Петербурге (3,8%), остальные регионы составляют 88,6%.

Средний возраст клиентов, которые расплачиваются с помощью биометрии в 2025 году — 43 года, что свидетельствует о массовом принятии технологии разными поколениями.

Распределение транзакций по времени суток показывает, что пик активности приходится на дневные часы (12:00–18:00), на которые приходится почти половина всех операций (47%).

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Россия — первая в мире страна, которая вывела биометрические платежи на массовый уровень, сделала их повседневной рутиной. "Оплата улыбкой" уже доступна на 1,4 млн терминалов по всей стране, а к 2026 году их станет уже 2 млн. Мы видим устойчивое массовое принятие технологии всеми поколениями: средний возраст клиентов сегодня составляет 43 года. База пользователей постоянно растет и уже достигла 4,4 млн с середины 2023 года, из них более 3,3 млн присоединились в 2025 году, таким образом рост составил 169%".

