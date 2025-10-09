16+
Финансовый маркетплейс Сравни и ОТП Банк подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Соглашение предусматривает выход пула продуктов ОТП Банка (кредиты и кредитные карты, накопительные счета, дебетовые карты) на финансовый маркетплейс Сравни, когда клиент может оформить их в онлайн формате на сайте Сравни. Подписание состоялось на стенде ОТП Банка, на площадке Форума инновационных финансовых технологий "Финополис" 9 октября 2025 года.

Документ подписали директор по развитию финансовых продуктов Сравни Магомед Гамзаев и директор по маркетингу и коммуникациям ОТП Банка Екатерина Кобленц.

Процесс оформления продуктов банка будет полностью бесшовный и обозначит переход партнерства Сравни и ОТП Банка от формата лидгена до процесса полной сделки.

Соглашение также предусматривает совместную разработку приоритетных инновационных проектов и создание условий для внедрения уже созданных технологий и продуктов. Сотрудничество между Сравни и ОТП Банком объединит экспертизу для трансформации финансовых услуг и продвижения инноваций на рынке.

Екатерина Кобленц отметила:

"Один из главных фокусов ОТП сегодня — это создание максимально простого и удобного клиентского пути. Трансформация Сравни из агрегатора в полноценный цифровой продукт позволяет упростить процесс оформления банковского продукта для наших клиентов, и мы рады быть частью этого инновационного подхода".

Магомед Гамзаев подчеркнул:

"Соглашение с ОТП Банком открывает новую страницу в развитии цифровых финансовых услуг. Мы запускаем полностью бесшовный процесс оформления банковских продуктов на маркетплейсе Сравни — от кредитов до накопительных счетов. Наша цель — сделать получение финансовых услуг максимально доступным и прозрачным для каждого клиента, используя самые современные цифровые технологии. Это партнерство позволит значительно упростить и ускорить клиентские процессы, делая финансовые продукты доступными буквально в несколько кликов".

