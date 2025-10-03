НОВИКОМ и Ростех создадут проектный офис по мерам господдержки промышленности

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс") совместно с Ростехом провел конференцию для предприятий Госкорпорации, посвященную мерам государственной поддержки. Мероприятие стало площадкой для обсуждения инструментов льготного финансирования, которые сегодня имеют особое значение для устойчивого развития промышленности.

Открыл конференцию директор по развитию продукции гражданского назначения Ростеха Павел Бурлаченко, который обратил внимание на критическое значение мер государственной поддержки для предприятий Корпорации.

Заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов в своем выступлении отметил, что банк накопил уникальный опыт и обширную экспертизу в сфере реализации мер господдержки. Стратегическими партнерами банка являются Фонд развития промышленности и корпорация развития ВЭБ.РФ. При кредитовании корпоративных клиентов НОВИКОМ делает акцент на использовании программ субсидирования процентной ставки. Банк аккредитован во всех ключевых механизмах поддержки: кластерной инвестиционной платформе (КИП), Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ, "Промышленной ипотеке", проектах Фонда развития промышленности.

"Спрос на кредиты с господдержкой продолжает расти. Мы видим, что предприятиям требуется регулярное и понятное сопровождение в этой сфере. Поэтому НОВИКОМ совместно с Ростехом планирует создать проектный офис по мерам господдержки для выстраивания системного диалога с промышленными компаниями, предоставлять актуальную информацию о действующих инструментах и консультировать на предмет того, какие меры подходят для реализации конкретных проектов. Наша цель — стать для предприятий Госкорпорации и промышленности в целом банком первого выбора в части работы с государственными программами поддержки", — подчеркнул Алексей Кузнецов.

Модератором мероприятия выступила вице-президент-директор Департамента по реализации мер государственной поддержки промышленности НОВИКОМа Евгения Шиляева. В конференции приняли участие заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Павел Соболевский, который обозначил направления и приоритеты государственной поддержки промышленности и их обеспеченность бюджетом, а также эксперты отраслевых организаций — заместитель Председателя Правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун, заместитель Председателя Правления Фонда "Сколково" Кирилл Каем, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, директор по поддержке экспорта машиностроения Группы РЭЦ Роман Егоров.

Спикеры рассказали о возможностях, которые открывают для предприятий Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ, программа развития технологических лидеров фонда "Сколково", инвестопроводящая инфраструктура Торгово-промышленной палаты, а также программы экспортного финансирования Российского экспортного цента.

Своим опытом применения мер господдержки совместно с банком НОВИКОМ поделились представители крупнейших холдингов Ростеха — ОАК, ОДК, "Швабе", а также "НПП "Исток им. Шокина". Участники отметили глубокую экспертизу банка, его открытость к инновациям и комплексный подход к решению задач по обеспечению проектов финансированием.