В Самаре проходит Всероссийский конкурс профмастерства "Второй старт"

В пятницу, 3 октября, в Самаре открылся федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным, и направлен на популяризацию рабочих профессий.

Спецноминация "Второй старт" предназначена для тех, кто переобучился на рабочую специальность и успешно реализует себя в ней. За первое место и главный приз в 1 млн рублей будут бороться 19 победителей региональных этапов из разных субъектов Российской Федерации, в том числе Республик Саха (Якутия), Татарстан, Дагестан, Карелия, Самарской, Челябинской, Новосибирской, Омской, Калининградской областей и других регионов.

Самому молодому конкурсанту 24 года, а самому опытному — 54. Путь у них был самый разный: от флориста до оператора станков с ЧПУ, из бухгалтера — в маляры. Представитель Самарской области — Алексей Шикида, пожарный — начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС".

"История каждого участника номинации "Второй старт" является подтверждением того, что найти любимое дело никогда не поздно. А те, кто пока размышляет о смене специальности, могут воспользоваться преимуществами национального проекта "Кадры", в рамках которого реализуется программа переобучения граждан по 360 наиболее востребованным профессиям. Этот перечень был сформирован на основе прогноза кадровой потребности Минтруда России. В него входят как традиционные рабочие специальности — например, сварщик или механизатор, — так и новые направления, доказавшие свою актуальность, — такие как специалисты по искусственному интеллекту и внедрению нейросетей. Мы видим, что программы очень востребованы: по состоянию на 26 сентября 2025 года было одобрено более 106 тысяч заявок на обучение", — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Задача участников спецноминации — показать, как они адаптировались в новой профессии. Финалисты покажут свой путь от начинающих специалистов и даже проведут профориентационный урок.

"В шестой раз Самарская область станет площадкой для федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". В этом году встречаем участников новой специальной номинации "Второй старт" для тех, кто прошел переобучение по рабочей профессии. Сегодня это как никогда актуально, ведь на предприятиях области нужны новые сотрудники, в первую очередь, рабочих профессий. Опыт конкурсантов, которые уже реализовали себя, сменив профессию, может быть полезен многим жителям области. Мир не стоит на месте, меняются технологии, потребность в специалистах, поэтому учиться нужно всегда. Мы особое внимание уделяем привлечению кадров на предприятия, и конкурсы профмастерства — это возможность привлечь внимание к той или иной профессии", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сегодня состоялась церемония открытия, а также проходят практические и теоретический модули конкурсных мероприятий, деловая программа и пресс-конференция.

Для всех желающих в течение двух дней на площадке Струковского сада проходят бесплатные мастер-классы по рабочим профессиям. Участники могут попробовать себя в роли специалиста по БПЛА и по робототехнике, агронома и токаря, гида-экскурсовода или кинолога. Среди самых активных участников будет разыгран ценный приз — ноутбук.

Всего планируется более 35 мастер-классов по рабочим профессиям. Время проведения — 3 октября с 10.00 до 17.00, 4 октября — с 10.00 до 15.00.

А уже 4 октября будут объявлены результаты конкурса. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 г. состоится в декабре в Москве.