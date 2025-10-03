В новом цикле фильмов Общества "Знание" рассказали историю ветерана Константина Яшина

Российское общество "Знание" представило проект "Возвращение" — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО, возвращающихся к мирной жизни. Героем одного из таких фильмов стал уроженец Оренбургской области генеральный директор НПЦ БАС "Самара", ветеран СВО, отец пятерых детей Константин Яшин.
Это не хроника боевых действий, а честный, человеческий рассказ о жизни после фронта. О том, как человек с опытом войны заново открывает для себя мир — с его простыми радостями, сложностями, вызовами и возможностями.
Каждый выпуск — это история одного героя, рассказ о том, как он возвращается в родной город или осваивается в новом, устраивается на работу, получает образование, строит отношения с близкими, становится частью коллектива, начинает помогать другим.
Это истории о внутренней силе, переосмыслении, терпении и созидании. О том, как человек с опытом войны может быть не только защитником, но и наставником, сотрудником, волонтером, предпринимателем, отцом.
Зрители могут познакомиться с тем, как герои находят применение своим навыкам в крупных компаниях, в проектах по работе с молодежью, в бизнесе или на гражданской службе. Важно не только показать путь адаптации, но и разрушить стереотипы: ветераны — не изолированные фигуры, а полноценные и важные участники современного общества.
Семья Константина Яшина живет в Тольятти. Финалист президентской программы "Время героев" возглавил крупный научно-производственный центр. НПЦ БАС "Самара" является инфраструктурной площадкой общего пользования для резидентов-инноваторов. Ее учредителями являются компания "Транспорт будущего", правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулевская долина". Ранее Константин Яшин был награжден почетным знаком "Золотая молодежь Оренбуржья".
Цикл входит в просветительскую программу проекта Знание.Герои и направлен на формирование зрелого отношения к подвигу и миру после подвига.
Фильм о герое первого выпуска можно посмотреть на площадке официального паблика Российского общества "Знание".
