16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев предупредили о ночном тумане В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе Самарская команда вышла в финал российской молодежной премии "ШУМ" Российские ученые разработали технологию лазерной ударной обработки конструкционных материалов Четвертая всероссийская ярмарка ремесел объединит мастеров и дизайнеров на "Территории моды" в Самаре

Общество

Четвертая всероссийская ярмарка ремесел объединит мастеров и дизайнеров на "Территории моды" в Самаре

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 17 по 19 октября в ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131) в Самаре в рамках маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области" состоится "Всероссийская ярмарка" ремесленных товаров и изделий народных промыслов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Это уже четвертая ярмарка в 2025 году, организованная министерством промышленности и торговли Самарской области в рамках федерального проекта "Всероссийские ярмарки". Инициатором проведения подобных ярмарок для поддержки отечественных ремесленников выступает минпромторг России.

Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" — ключевое событие модной индустрии региона, где традиционно проходят десятки показов коллекций от самарских дизайнеров. Фестиваль и ярмарка создадут мощную платформу для продвижения ремесленных и модных брендов Самарской области, поддержки творческих предпринимателей и популяризации отечественных изделий.
В этом году особое внимание привлечет показ, на котором модели продемонстрируют ремесленные изделия участников ярмарки, выполненные вручную — уникальное сочетание моды и народного творчества.

"Федеральный проект "Всероссийские ярмарки" и поддержка ремесленных объединений — это не только возможность сохранить культурные традиции, но и реальная помощь малому и среднему бизнесу региона. Мы видим, как благодаря таким мероприятиям расширяется рынок сбыта для ремесленников, создаются новые рабочие места и развивается туристическая привлекательность региона. Поддержка предпринимателей, внедрение современных технологий и продвижение местных брендов — основа устойчивого развития нашей промышленности и экономики в целом", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2