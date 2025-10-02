Четвертая всероссийская ярмарка ремесел объединит мастеров и дизайнеров на "Территории моды" в Самаре

С 17 по 19 октября в ТЦ "Гудок" (ул. Красноармейская, 131) в Самаре в рамках маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области" состоится "Всероссийская ярмарка" ремесленных товаров и изделий народных промыслов.

Это уже четвертая ярмарка в 2025 году, организованная министерством промышленности и торговли Самарской области в рамках федерального проекта "Всероссийские ярмарки". Инициатором проведения подобных ярмарок для поддержки отечественных ремесленников выступает минпромторг России.

Маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" — ключевое событие модной индустрии региона, где традиционно проходят десятки показов коллекций от самарских дизайнеров. Фестиваль и ярмарка создадут мощную платформу для продвижения ремесленных и модных брендов Самарской области, поддержки творческих предпринимателей и популяризации отечественных изделий.

В этом году особое внимание привлечет показ, на котором модели продемонстрируют ремесленные изделия участников ярмарки, выполненные вручную — уникальное сочетание моды и народного творчества.

"Федеральный проект "Всероссийские ярмарки" и поддержка ремесленных объединений — это не только возможность сохранить культурные традиции, но и реальная помощь малому и среднему бизнесу региона. Мы видим, как благодаря таким мероприятиям расширяется рынок сбыта для ремесленников, создаются новые рабочие места и развивается туристическая привлекательность региона. Поддержка предпринимателей, внедрение современных технологий и продвижение местных брендов — основа устойчивого развития нашей промышленности и экономики в целом", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.