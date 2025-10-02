16+
Работа и Кадры Общество

В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Разработчики Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года, проект которой выставили на обсуждение, представили прогноз роста зарплат населения. Цифры — внушительные.

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Прогноз представлен в двух сценариях. По словам авторов документа, консервативный ориентирован на учет неблагоприятных глобальных и национальных тенденций, что ведет к замедлению темпов экономического роста, ослаблению инвестиционного потенциала и ухудшению демографических показателей, формируя риски социально-экономической стагнации города. Базовый сценарий формирует оптимистичную модель устойчивого роста, основанную на макроэкономической стабильности, расширении внутреннего спроса, динамичном развитии ключевых отраслей и активной инвестиционной политике

"В рамках консервативного сценария среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2036 году составит 174,3 тысяч рублей (темп роста к 2026 году — 184,2%), — указано в стратегии. — Согласно прогнозным значениям базового сценария, данный показатель увеличится в 2,1 раза и составит 201,1 тысячи рублей".

Для сравнения, по итогам июня 2025 года средняя зарплата в Самарской области составила 78 тысяч рублей.

Общественные обсуждения проекта стратегии продлятся до 16 октября. Посмотрите инструкцию, куда можно направить свои замечания и пожелания.

