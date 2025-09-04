Средняя зарплата в Самарской области в июне составила более 78 тыс. рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области среднемесячная начисленная зарплата в июне 2025 г. составила 78,3 тыс. рублей. По сравнению с июнем-2024 она увеличилась на 13,9%, а в январе-июне текущего года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) - на 13,1%. Такие данные опубликовал Самарастат.