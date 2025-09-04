Средняя зарплата в Самарской области в июне составила более 78 тыс. рублей

В Самарской области среднемесячная начисленная зарплата в июне 2025 г. составила 78,3 тыс. рублей. По сравнению с июнем-2024 она увеличилась на 13,9%, а в январе-июне текущего года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) - на 13,1%. Такие данные опубликовал Самарастат.
Выше всего был оценен труд работников таких отраслей, как: добыча полезных ископаемых (103, 6 тыс. рублей), информационные технологии и связь (102, 7 тыс. рублей), финансы и страхование (98,4 тыс. рублей).
Меньше всего удалось заработать тем, кто занят в сфере гостиничного обслуживания и общепите (47,2 тыс. рублей), занимается административной (50,1 тыс. рублей) и деятельностью по операциям с недвижимостью (54,7 тыс. рублей).
